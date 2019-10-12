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12.10.2019 - 20:24 |

Alguacil: "Messi başımı ağrıtır"

Real Sociedad'ın teknik direktörü Imanol Alguacil, Lionel Messi'yi takımında görmek istemeyeceğini söyledi.

Alguacil: "Messi başımı ağrıtır"

Real Sociedad'ın teknik direktörü Imanol Alguacil, bir etkinlikte olay bir açıklamada bulundu. 48 yaşındaki teknik adam, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi takımında görmek istemeyeceğini ifade etti.

"Bizim oyun tarzımıza uyacağını düşünmüyorum"
"Rüya transferim Messi olmaz. Kendisi, inanılmaz işler başaran inanılmaz bir futbolcu. Ancak Real Sociedad'ın değerleri ve bizim oyun tarzımıza uyacağını düşünmüyorum. Bizim tevazu normallik gibi bir takım değerlerimiz var. Oysa bu tip büyük futbolcular bunlara sahip değil. Messi'ye hocalık yapmak, bana daha çok maç kazandırabilir ama başımı da ağrıtır." (Fanatik)

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