Ali Adnan'dan protestolara destek

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Irak’ta hükümet karşıtı gösteriler her geçen gün büyürken, ölü sayısı da her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak'taki hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısının 100'e yükseldiğini açıkladı.

Kanada’dan ülkesine koştu

Ülkenin milli futbolcusu, bir dönem Çaykur Rizespor’da da forma giyen ve Galatasaray'ın da çok istediği Ali Adnan da göstericiler arasındaki yerini aldı. Kanada’nın Vancouver Whitecaps takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, MLS’te sezonun sona ermesinin ardından soluğu ülkesinde aldı.

Gaz maskesiyle sokağa çıktı

Yüzünde gaz maskesi elinde Irak bayrağıyla sokağa çıkan oyuncu, ‘hükümet istifa’ seslerinin yükseldiği Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nda protestolara katıldı. Konforlu bir tatil yerine, ülkesinin geleceğine yönelik söz söylemeyi seçen yıldız futbolcu, maddi olarak da desteğini esirgemedi.

Eylemcilere yemek dağıtıyor

Ailesiyle birlikte göstericilerin gıda ihtiyacını karşıladığını belirten Ali Adnan “Sabahtan başlayıp yemek dağıtıyoruz. Olaylara seyirci kalamazdım. Kalbimin sesini dinledim. Irak halkı yaşam sevinciyle dolu” diye konuştu.

Polisler selfie çekildi

Ali Adnan, sokaklardaki gösteriler sırasında halkın da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisini tanıyanlar yanına gelerek fotoğraf çekildiler. Göstericilerle bol bol fotoğraf çekilen futbolcuyla, polislerin de selfie çekilmesi gözden kaçmadı.

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