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Haberler1.LigAli Ay için ihraç çalışması
21.10.2019 - 17:21 | | Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Ali Ay için ihraç çalışması

Bursaspor Kulübü eski başkanı Ali Ay'ın kulüpten ihraç edilmesiyle ilgili çalışma başlatıldı. Mesut Mestan başkanlığındaki Yönetim Kurulu'nun da ihraç talebine olumlu baktığı öğrenildi.

Ali Ay için ihraç çalışması

Bursaspor Kulübü'nde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul'da Mesut Mestan başkanlığa gelirken, genel kurul üyeleri eski başkan Ali Ay'ın ise kulüpten ihracını talep etmişti.

Bursaspor Kulübü Disiplin Kurulu, bu talebi incelemeye aldı. Kurul, kulübü maddi ve manevi zarara uğrattığı gerekçesiyle Ali Ay'ın kulüpten ihraç edilmesi yönünde rapor hazırladı. Mesut Mestan başkanlığındaki yönetim kurulunun da bu talebe sıcak baktığı öğrenildi. İlk olağan toplantısında  konuyu değerlendirecek olan Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nun Ali Ay'ın kulüpten ihraç edilmesi yönünde karar alması bekleniyor.

 

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