Ali Cengiz oyunları

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’da sürpriz bir şekilde ortaya çıkan mahkeme kararı ortalığı karıştırdı.

Kulübü seçime götürmesi hükmü içeren bu karar sonrasında başkan Mustafa Cengiz’in, “Seçimden daha önemli işlerimiz var” diyerek yola devam edeceklerini açıklaması da sarı-kırmızılılar açısından ayrı bir tartışmayı beraberinde getirdi.

İbra olamamaları nedeniyle tüzüğe göre seçime gitmeleri istenen Cengiz ve ekibi, mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Ancak istinaf mahkemesi, ibrasızlığı geçerli sayıp, sadece davacı olan yöneticilerin seçimde aday olabileceklerine hükmetmişti.

Galatasaray eski başkanı ve hukuk profesörü Duygun Yarsuvat yaşananların kendisi için sürpriz olmadığını ifade ederek, “Bekliyorduk zaten... Ali Cengiz oyunlarıyla 30 dava açtılar. 16 kadar tedbir geldi, geri kalanı vermedi. İlk tedbir kararı verenle devam ettiler. Mahkeme kararının ne olduğunu herkes biliyor. Sen kafanı kuma sokamazsın. Ben tanımıyorum, devam ediyorum demek ne demek...” diye konuştu.

“Başkan ve arkadaşları seçime gitselerdi bir polemik olmayacaktı” diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, “Seçime giremeyecekler, seçime giremezler. Başkan da giremez. Mahkeme kararında söylüyor. Davayı onlar açmamış. Dava açmadığına göre senin hakkın yok. Seçim yok diyorsa bir seçenek bulunur. O zaman mahkemeye müracaat edilir. Mahkeme birisini tayin eder, seçime hazırlar” yorumunu yaptı.