Ali Çetin: Göztepe karşısında tüm mücadelemizi vereceğiz

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, ligin 3'üncü haftasında bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Başkan Çetin, "Kadromuzda 1 eksiğimiz var. Kibong'un sakatlığı var, başka bir eksiğimiz yok. Göztepe karşısında kazanmak için tüm mücadelemizi vereceğiz" dedi.

"YASA DIŞI BAHİS VAHİM BİR DURUM"

Başkan Ali Çetin, yasa dışı bahis olayının vahim bir durum olduğunu ifade ederek, "Kanunlar çerçevesinde ne olması gerekiyorsa olsun, vatandaşlarımızın yasa dışı olan her şeyin karşısında olması gerekiyor. Pek bahis işini bilmem, anlamam ama insanlarımız kanunlara uyan, vergisini veren, memleketine hizmetini verenlerin yanında olsunlar" diye konuştu.