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25.09.2019 - 10:38 |

Ali Ece bombaladı: Sahtekarlar gidecek!

Spor yazarı Ali Ece, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetimine sert sözlerle yüklendi.

Ali Ece bombaladı: Sahtekarlar gidecek!

Spor yazarı Ali Ece Youtube kanalında Fikret Orman ve yöneticileri sert sözlerle eleştirdi.

Fikret Orman ve yöneticilerin hesap vermesi gerektiğini belirten Ece, "Bu istifa etmek değildir, görevden kaçmaktır. 'Paralar nerede?' diye soruyorlar. Çıkıp bir şey söylemeniz gerekiyor. Siz harcamadıysanız kim harcadı, kim har vurup harman savurdu? 'Ben gidiyorum, kırıldım' hayır. Kulüplerde kırgınlık olmaz. Süleyman Seba'dan sonra hem en başarılı hem de en başarısız Beşiktaş Başkanı. Bu büyük çelişki. Ama tabii ki sahtekarlar gidecek" dedi.

Yöneticilerin sosyal medyada kendilerine güç sağlamak için trollerle çalıştığını vurgulayan Ali Ece, "Kimse kimseyi kandırmasın, her yöneticinin trolleri var. Yöneticiler, kendinize trol tutuyorsunuz yönetemeyiciler. Utanmıyorsunuz değil mi? Bari kendi fotoğrafınızı koymasınlar, bu kadar belli etmeyin. Günü kurtarmak için geleceği ipotek ettirdiniz, bu hale getirdiniz" ifadelerini kullandı.

 

 

    Skorer Tv Haber Bülteni - 25 Eylül 2019
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