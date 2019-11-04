Ali Ece: Deniz Türüç büyük hayal kırıklığı

İşte Ali Ece'nin Deniz Türüç hakkında yaptığı yorum:

Gördüğüm en kötü Deniz Türüç. Fenerbahçe'nin bu sezon en büyük hayal kırıklığından biri. Çok telaş yaptı Deniz. Bugün girdikten sonra da aynı. Bu durumu Umut Nayır'da belirtmiştik. Çok bir şeyin hayalini kuruyorsun, çok yaklaşıyorsun ve gerçekleşeceği anda ne yapacağını bilemiyorsun. Şimdi Deniz Türüç'ün Umut'tan farkı var. Daha önce birçok büyük takımının transfer listesine girdi. Umut Beşiktaş'a 3. forvet kontenjanından alındı. Deniz'i öyle değil. Deniz büyük umutlarla alındı, iyi para verilecek alındı iyi bir maaş alıyor.



