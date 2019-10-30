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HaberlerBeşiktaşAli Ece: Sergen'in Beşiktaş açıklamasını tebrik ediyorum
30.10.2019 - 06:57 |

Ali Ece: Sergen'in Beşiktaş açıklamasını tebrik ediyorum

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, isminin Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili, "Bu konulara bence çok girmeyelim. Şu anda bunlar çok konuşulacak konular değil." demişti. MisliTv'de yayınlanan ŞENLİG programında Ali Ece bu açıklamayı değerlendirdi.

Sergen Yalçın, bir basın mensubunun isminin Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili sorusuna ise “Öncelikle maç oynadık. Bu maçtan sonra bu tarz konular, sıkıntılı ve polemik yaratacak konular.

O yüzden sadece Malatyaspor ile ilgili konuşursak çok memnun oluruz.” cevabını vermişti. Sergen Yalçın'ın yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulunan yazarımız Ali Ece, "Sergen Yalçın'ın gönlünde elbette Beşiktaş vardır ama bu açıklamalarından dolayı onu tebrik ediyorum" dedi.

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