Ali Ece: Sergen'in Beşiktaş açıklamasını tebrik ediyorum

Sergen Yalçın, bir basın mensubunun isminin Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili sorusuna ise “Öncelikle maç oynadık. Bu maçtan sonra bu tarz konular, sıkıntılı ve polemik yaratacak konular.

O yüzden sadece Malatyaspor ile ilgili konuşursak çok memnun oluruz.” cevabını vermişti. Sergen Yalçın'ın yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulunan yazarımız Ali Ece, "Sergen Yalçın'ın gönlünde elbette Beşiktaş vardır ama bu açıklamalarından dolayı onu tebrik ediyorum" dedi.

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