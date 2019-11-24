Ali Ece'den Ljajic açıklaması! 'İsteyen takımlar var...'

Yıldız futbolcuyu isteyen takımlar olduğunu belirten Ece, Ljajic için ciddi bonservis bedellerinin masada olduğunu da ekledi.

İşte Ali Ece'nin açıklamaları:

"Ljajic kendi kalite standardının altında oynadı. Ljajic'i devre arasında isteyen takımlar var. İyi de bonservis bedelleri veriliyor. 7-8 milyon eurolar... Beşiktaş'ın bütçesi için bunlar fena değil. Madem hoca Ljajic'i 10 numara oynatmayacak, Diaby'yi oynatacaksa olabilir ama bence en doğrusu oyuncuyu kazanmak. İlla Ljajic'i isterlerse yazın 8-9 milyon euro, daha iyi oynarsa daha fazla bonservis bedeli olur ve daha fazla takım ister"