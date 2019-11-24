24.11.2019 - 12:51 | | Orta Çizgi
Ali Ece'den Ljajic açıklaması! 'İsteyen takımlar var...'
Adem Ljajic'in performansını değerlendiren Ali Ece, NTV yayınında flaş açıklamalarda bulundu.
Yıldız futbolcuyu isteyen takımlar olduğunu belirten Ece, Ljajic için ciddi bonservis bedellerinin masada olduğunu da ekledi.
İşte Ali Ece'nin açıklamaları:
"Ljajic kendi kalite standardının altında oynadı. Ljajic'i devre arasında isteyen takımlar var. İyi de bonservis bedelleri veriliyor. 7-8 milyon eurolar... Beşiktaş'ın bütçesi için bunlar fena değil. Madem hoca Ljajic'i 10 numara oynatmayacak, Diaby'yi oynatacaksa olabilir ama bence en doğrusu oyuncuyu kazanmak. İlla Ljajic'i isterlerse yazın 8-9 milyon euro, daha iyi oynarsa daha fazla bonservis bedeli olur ve daha fazla takım ister"