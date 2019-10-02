Ali Eren: Sadece 1 galibiyete ihtiyacımız var

Eren, Giresunspor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, galibiyet alamadıkları için oyuncuların üzerinde ister istemez bir stres oluştuğunu belirtti.

Bir maç kazanmaları halinde futbolcuların üzerindeki baskının kırılacağını ifade eden Eren, "Oyuncular arasında herhangi bir gruplaşma, sıkıntı yok. Yerli ve yabancı oyuncular iyi anlaşıyorlar, kendileri de bunu dile getiriyorlar. Takım ve yönetim açısından imkan ve olanaklardan herhangi bir sıkıntıları yok." dedi.

Eren, teknik direktör Hakan Kutlu ile de görüşmeler yaptıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Teknik direktörümüz 'Bu takımı ben kurmadım, bu takıma 5-6 transfer lazım' gibi bir şey söylemiyor. Takımın çok iyi olduğunu, takımın bu işi başaracağını, bitmiş bir oyuncu topluluğuyla karşılaşmadığını söylüyor. Hocamız da bunu söylüyor, bizim ihtiyacımız olan sadece bir galibiyet, başka bir şey değil. Hiçbir şekilde hedeflerimizden vazgeçmiş değiliz. Yönetimin de teknik ekibin de futbolcuların da görüşü bu şekilde."

Hatayspor ve Fatih Karagümrük gibi ligin iyi takımlarıyla berabere kaldıklarına işaret eden Eren, "Onlara yenilmedik ve hatta onları elimizden kaçırdık, iyi de oyun oynadık o maçlarda. Ben hala takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Bu takım gayet iyi bir takım, bazen bazı şeyler olmayınca olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, futbolcuların da bu işi düzeltmek istediğini vurgulayarak, "Bir maç kazansak gerisi gelecek. İnşallah Akhisarspor maçıyla bu işe başlayacağız. Ancak Akhisar maçında Allah göstermesin, kötü bir sonuç elde edersek tekrar her şeyi masaya yatırırız." diye konuştu.