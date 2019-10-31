Ali Koç: "120-130 milyon euro girdimiz oldu" (Canlı)

Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç, "Camiaya sesleniş" adlı programı yayıncı kuruluşa taşıdı. "Ali Koç Özel" adlı programda sarı-lacivertli takım hakkında açıklamalarda bulunuyor.

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Güntekin Onay'ın "14 yıl önce NTV'de çalışırken sizi konuk etmiştik. O zamandan bu yana hiç değişmediniz. Maşallah çok gençsiniz sayın başkan." sözlerine başkan Ali Koç: "Tahtaya vur." yanıtını verdi.

"Kriz yönetmekten reform süreci yavaşlamış oldu"

"Yoğun bir seçim kampanyası sonrası, Fenerbahçe kongre üyelerinin teveccühü ile büyük bir farkla seçildik. Büyük bir beklentiyle geldik. Değişiklik bekleyen bir kitle vardı Seçildiğimiz gün sorsaydınız, 'En kötü senaryoyu çiz' deseydiniz, bu kadarını çizemezdik. Yapısal reformlar yapmak için yola çıkmıştık ama kriz yönetmekten reform süreci yavaşlamış oldu. Tamamen durmadı tabii ki, yaptığımız güzel işler de var.

"Kırılmamış üç tane rekoru kırarak gittik"

"Futbolda yaşadığımız talihsiz olaylar bizi fazlasıyla üzdü. Sadece futbolda da değil, Final Four'a kadar kırılmamış üç tane rekoru kırarak gittik, ilk 5'in 3'ü sakatlanınca başka bir tablo ortaya çıktı. Kriz yönetimiyle beklemediğimiz gibi geçen bir ilk yıl oldu. Zor bir seneyi geride bıraktık. Çıktığımız yolda orta ve uzun vadeli hedeflerimiz vardı. Bunların hiçbiri değişmedi. Temel hedeflerimiz, ana unsurlarımız hala devam etmekte."

"Bıktık diyorlar ama..."

"Mali konuları aylardır, geldiğimizden beri anlatıyoruz. Zaman zaman camiamızın içinde ve sosyal medyada arkadaşlar gösteriyorlar. Bu konulardan bıktık diyorlar ama camia olarak içinde olduğumuz mali sıkıntıların tam olarak farkında değiller.

"Her sene 1.2 milyar lira..."

"120-130 milyon euro kadar bir girdimiz oldu. Gelirlerimiz %80-90'ı borçlara gidiyor. 674 milyon lira faiz yükümüz var. Her sene 1.2 milyar lira nakde ihtiyacımız var"

"Ben seçildiğimizde Türk futbolunun ciddi mali sıkıntılar içinde olduğunu söylediğimde sadece milletvekilimiz Saffet Sancaklı konuşuyordu. Bizim devraldığımız mali yük diğer kulüplerimizden kat kat fazla. Bizim ve diğer kulüplerin mali sıkıntıları geride bırakmamız bir dönemlik iş değil. Bizim ilk yıldaki amacımız nefes almak, yük almamak, orta vadede gemiyi yüzdürmek, orta-uzun vadede de gemiyi limana getirmek, başarılı ve sürdürülebilir mali yapı."

"Yükü büyütmemeyi, ihtiyaçları, finansal sorumlulukları yeni borç almadan yerine getirmeyi ve sürekliliği iyi sağladığımızı düşünüyordum. Geçen sene bizi mart-nisana kadar götürür diyordum bizi. Öyle de oldu. Bu ağır finansal yük devam etmekte."

"Fenerbahçe SK olarak yeniden yapılandırmaya imza atmadık değil, atamadık. Atmaya ihtiyacımız var. Devletimize ve bankalara, bu sorunu giderme adımı attıkları ve kulüplerin kendi imkanlarıyla dönemeyeceğini gördükleri ve yapılandırmaya girdikleri için teşekkür ediyorum.Futbol sektörü şu an belli bankalara ciddi borçları olan bir sektör. Ne yazık ki bu konu siyasi malzeme haline getirildi. Yok çiftçinin parasını topçuya veriyorsunuz vs vs, ben buna hiç katılmıyorum. Bu konu kamuoyu ve siyasi partilere doğru şekilde anlatılmadı."

"Bizim ihtiyacımızı karşılamıyor"

"Futbol bir sektördür, diğerlerinden farkı yoktur. Nasıl diğer sektörleri ayakta tutmak için yapılandırma yapılıyorsa futbola yapılan da öyledir. Futbol kitleleri peşinden sürükleyen bir sektör olduğu için bu önemlidir."Mevcut düzende herkese aynı şartlar uygulanıyor. Büyük kulüplerimizden 1 tanesinin sorununu çözüyor mevcut şartlar. 5, 20, 60 yaşında insanlara aynı elbiseyi dikmek gibi. 2 yıl faiz ödemesi, 2 yıldan sonra ana para ödemesi yapılıyor. Bizim ihtiyacımızı karşılamıyor."

"Bizlerin, kulüp yönetenlerin suçu"

"Parayı alalım da yolda kervanı düzeriz demiyoruz. Bankacıların gözüne baktığımızda samimi olmamak demek bu. Bu borç yapılandırmasından çok borç tasfiyesi. Buna imza atınca yöneticilerin ve kulüplerin manevraları azaltıyor. Vade, bu borçların ödenmesini sağlamıyor. Bu modelin Fenerbahçe özelinde işlemeyeceği aşikar. Bize yapılan yardımın ve desteğin farkındayız, buna itiraz etmiyoruz ama kulübümüzün de işine yarayacak bir modele gitmek istiyoruz. Bizim istediğimiz 10 yıllık, mümkünse ilk 2-3 yıl faiz ve ana para ödemesiz bir model. Bankalara teşekkür ediyorum, sonuçta onların suçu değil bu, bizlerin, kulüp yönetenlerin suçu."

"1. günden temettüye düşeceğimizi biliyoruz, bile bile lades durumu. Şu an teşekkür edip Fenerbahçe'ye uyan bir modeli sağlamalıyız. UEFA'ya verdiğimiz sürede de uzatma istedik. Bu bir sektördür nihayetinde, bunun siyasi malzemeye dönüşmemesi lazım. Tüm kulüplerin sorunları farklı. Tek model herkese uymuyor. Diyelim bir Abramoviç, FB başkanı oldu. Çeki yazdı, tüm borçları kapattı diyelim, buna rağmen FFP sıkıntısı var. Fener Ol'u temmuz sonuna doğru yavaşlattık. Taraftarımız devam etsinler. 150 milyon civarı kaynağı sağladık, hedef 200 milyondu, kalan aylarda bu açığı kapatırız."

"Büyük kulüplerimize ciddi bir gayrimenkul projesi tarzı şeyler yapılmalı. Kanamayı durduracak bir hamle gerek. Büyük bir mega proje gerekiyor. Elimizde büyük gayrimenkuller var. Kenan Evren Lisesi konusunda adım atıldı en son. Cumhurbaşkanımız bir Fenerbahçe sevdalısı. Kendisi bizi kırmadı, geldi, şereflendirdi. Teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe kayrılıyor meselesi, Fenerbahçe en son kayrılan takımdır."

"Biz başka kulüplerde olduğu gibi..."

"Biz başka kulüplerde olduğu gibi, malımız olmayan bir şey karşılığında arazi almadık. Spor salonu yaptık, derslik yaptık, dolayısıyla biz hakkımızı aldık. İnsanlar yıllar geçtikçe unutuyor, Fenerbahçe burayı alabilmek için çok büyük fedakarlıklar yaptı"

"Fenerbahçelilere güzel haberim var..."

"Birkaç arsamız daha var, onlara bakıyoruz. Fenerbahçelilere güzel haberim var, 2012'de inşa ettiğimiz Ülker Sports Arena'nın iskanını alamamıştık, 6.5 yılın sonunda buranın iskanını aldık. Başta Aziz Yıldırım olmak üzere emeği geçen herkese ve Ülker'e teşekkürler."

"Stadı taşıyacak mısınız deniyor..."

"Stadı taşıyacak mısınız deniyor, öyle bir şey söz konusu değil. Semtimizin stadıdır, Fenerbahçe kurulduğundan beri orada maçlarını yapmaktadır, belli bir süre dışında 100 küsur senedir. Bu pek çok kulübe nasip olmayacak bir şeydir. Fenerbahçe, sıfır devlet katkısıyla, hiçbir dış destek almadan, o dönemin parasıyla 85 milyon dolar maliyetle ve hiç başka yerde maç yapmadan stadını yaptı. Bu stadın her metrekaresinde Fenerbahçe yönetimlerinin, başkanlarının emeği vardır."

"Daha gidilecek çok yolumuz var, o yüzden seçim döneminde 2 döneme yani 6 seneye ihtiyacımız var dedik. Şu an batak durumdayız. Avrupa'nın en yaşlı 3. ligiyiz. Böyle olunca haftada 3 maç yapıp Avrupa'da oynama konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. Altyapıdan en az oyuncu çıkaran ülkeyiz. Altyapıya yatırım yapmıyorsan doğal bir sonuç bu. En az gençlere süre veren ülkeyiz. Bizim kafamızda bir vizyon ve hayal var. Altyapı, tesisleşme, teknoloji kullanımı, altyapıdan oyuncu yetiştirme gibi şeyler olsun henüz yolun başındayız, yolumuz daha uzun."

Benfica örneği

"Bize kimi örnek aldığımız soruluyor. Tek bir kulüp örnek al deseniz Benfica'yı alırım. Yapısı Fenerbahçe'ye çok benziyor. Dernek, üyeleri var, 160 bin küsur, birden çok branşı var, televizyonu çok önemli, kendi maçlarını yayınlıyordu. Çok kısa süre önce borç batağındaydı Benfica. Bugün sürekli işleyen, sportif başarı sağlayan, Avrupa'da belirli noktaya gelen, süper bir akademisi olan ve sattığı oyuncularla borçlarını kapatmış bir kulüp."