Ali Koç açıkladı: Can Bartu'nun heykeli yapılacak

Celal Umut Eren / Skorer

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, kulüpte düzenlenen geleneksel yılbaşı yemeğinde herkesi mutlu eden bir açıklama yaptı. 11 Nisan 2019 tarihinde vefa eden, Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsanesi Can Bartu'nun heykelinin yapılması için çalışmaların olduğunu müjdeledi.

Bartu ailesi de yemeğe katılırken, Başkan Ali Koç'la bir araya geldi. Ali Koç'a, Can Bartu ile Hollanda'nın efsanesi Johan Cruyff'un beraber çektirdiği bir fotoğraf sunuldu. Ali Koç ayrıca Can Bartu'nun eşi Güler Özbay ve kızı Gülfer Arığ'ı sahneye davet etti.

Jübile, anma törenleri ve eski sporculara destek olma gibi konulara çok önem veren Başkan Ali Koç ve yönetim, Can Bartu'nun heykeli projesinin de kısa sürede hayata geçirileceğini duyurdu.

Fenerbahçe’de diğer efsaneler Lefter Küçükandonyadis ile Alex de Souza’dan sonra üçüncü heykel Can Bartu’nun olacak.