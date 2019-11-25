Ali Koç: Hiç iyi değilim!

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yöneticileri ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli idareciler maç sonrasında dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Kaybedilen 2 puan sonrası moralinin oldukça bozuk olduğu görülen Başkan Ali Koç, gazetecilerin röportaj talebini geri çevirdi. Başkan "Nasılsınız?" sorusuna ise "Hiç iyi değilim" şeklinde yanıt vererek 1 puandan memnun olmadıklarını açıkça belirtti.