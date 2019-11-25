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25.11.2019 - 09:19 | | Sabah

Ali Koç: Hiç iyi değilim!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Nasılsınız” sorusuna bu yanıtı verdi.

Ali Koç: Hiç iyi değilim!

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yöneticileri ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli idareciler maç sonrasında dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Kaybedilen 2 puan sonrası moralinin oldukça bozuk olduğu görülen Başkan Ali Koç, gazetecilerin röportaj talebini geri çevirdi. Başkan "Nasılsınız?" sorusuna ise "Hiç iyi değilim" şeklinde yanıt vererek 1 puandan memnun olmadıklarını açıkça belirtti.

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