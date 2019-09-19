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19.09.2019 - 11:55 |

Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi.

Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi.

İşte sevkler:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MEHMET ÇAKMAK UYAR'ın 14.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında dün, "Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" şeklinde konuşmuştu.

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