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HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç: Size inancım tam
18.12.2019 - 08:00 |

Ali Koç: Size inancım tam

Başkan Ali Koç, Sivasspor yenilgisi sonrası takımına sert çıkmadı, tam tersi destek vermeye devam etti. Ersun Yanal’la da görüşen Koç, ‘Size inancım tam’ mesajı verdi.

Ali Koç: Size inancım tam

SENAD OK

Başkan Ali Koç’un Demir Grup Sivasspor maçından sonra takımla yaptığı konuşmanın detayları ortaya çıktı.
Geçen sezon kaybedilen birçok maçta sert ifadeler kullanan hatta Akhisar deplasmanı sonrası takımı karayolu ile İstanbul’a yollayan Ali Koç bu sezon daha sakin bir profil çiziyor.

Başkan Ali Koç’un, yenilgi sonrası takıma destek verdiği belirtildi.
Oyunculara “Başınızı dik tutun” diyen Koç oyuncuların ve takımın yanında olduğunu belirterek “Size inancım tam” dedi.
Maç sonrası “Oyuncularla konuştum” diyen başkan Koç’un teknik heyetten bahsetmemesi bir takım iddialara yol açmış ve “teknik heyetle görüşmedi” yorumlarını beraberinde getirmişti.

Bu iddiaların aksine Koç’un teknik direktör Ersun Yanal ile görüştüğü kaydedildi. Ali Koç’un Yanal’a destek verdiği öğrenildi.

Ali Koç: Size inancım tam

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