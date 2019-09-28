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28.09.2019 - 15:53 | | Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçeli taraftarlar derbi için yola çıktı

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek olan sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüsler, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti.

Fenerbahçeli taraftarlar derbi için yola çıktı

Ülker Stadyumu önünde toplanan taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra kulüp tarafından yapılan organizasyonla getirilen otobüslere bindi ve saat 16.00'da stadyuma hareket etti. Toplam 35 otobüsle maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıkan taraftarlar, güvenlik önlemleri eşliğinde stada gidiyor.

ALİ KOÇ TARAFTARLARI UĞURLADI
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Ülker Stadyumu önüne geldi. Başkan Koç, tek tek otobüsleri gezerek taraftarları stada uğurladı.
Derbide yaklaşık 2 bin Fenerbahçe taraftarı, deplasman tribününde takımlarını destekleyecek.

GALATASARAY FORMASI YAKILDI
Öte yandan, Fenerbahçe taraftarları stada hareket saatini beklerken Galatasaray forması yaktı.

Koç'un metrobüsün içine girdiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Yapılan yorumlardan biri de, "BAŞKAN İETT OTOBÜSÜNE Mİ BİNMİŞ BEN Mİ YANLIŞ GÖRÜYORUM" şeklinde oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar derbi için yola çıktı

 

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