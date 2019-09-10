Ali Koç'a Avrupa Kulüpler Birliği'nden görev

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önemli bir görev üstlendi. Avrupa Kulüpler Birliği tarafından yapılan olağan genel kurulda başkan ve yöneticiler belirlendi. Juventus kulübü başkanı Andrea Agnelli yeniden başkan seçildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yönetim kurulu listesinde yer aldı.

Yönetim kurulu listesinde Real Madrid, Ajax, Liverpool, Atletico Madrid, Inter, B.Dortmund, Bayern Münih, Manchester United, Benfica,Barcelona ve O.Lyon gibi kulüplerin başkan ve yöneticileri yer alıyor.