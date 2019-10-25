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25.10.2019 - 23:10 | | Skorer

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a telefon!

Fenerbahçe'de yarın yapılacak Divan Kurulu toplantısı öncesinde Aziz Yıldırım sürprizi yaşandı.

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a telefon!

Sarı-Lacivertli kulüpte yarın gerçekleşecek Divan Kurulu toplantısı öncesi sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ı toplantıya davet etti.

Uzun süredir toplantılara katılmayan Aziz Yıldırım'ı telefonla arayan başkan Ali Koç, Divan Kurulu'na bizzat gelmesini istedi. Öte yandan Fenerbahçe'nin eski başkanları Ali Şen ve Tahsin Kaya da toplantıya davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25. yılı
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 12:30'da başlayacak olan Divan Kurulu toplantısı öncesinde kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişlerini gerçekleştirmek üzere toplantıya teşrif etmeleri beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

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