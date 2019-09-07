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07.09.2019 - 15:27| İSTANBUL (AA)

Ali Koç'tan Jailson'a doğum günü kutlaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol takımının Brezilyalı oyuncusu Jailson Marques Siqueira'nın doğum günü kutlamasına katıldı.

Ali Koç'tan Jailson'a doğum günü kutlaması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Brezilyalı oyuncumuz Jailson’un doğum günü kutlandı. Antrenman sonrası gerçekleştirilen kutlamaya Başkanımız Ali Koç da katıldı.

Futbol A Takımımız hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenman sürdürürken, çalışma sonrası sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Yeni yaşına giren Jailson’un 24. yaş günü yemek sonrası kesilen pasta ile kutlandı.

Başkanımız Ali Koç, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, İdari Menajerimiz Volkan Ballı, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından tebrik edilen Brezilyalı oyuncu, bu özel jestten dolayı teşekkürlerini iletti.  

Aynı zamanda bugün Kaptan Emre Belözoğlu'nun da doğum günü. Kaptan milli takımda olduğu için tesislerdeki kutlamada yer almadı" denildi.

Kendisine yapılan sürprizden dolayı Jailson'un da başkan Ali Koç'a teşekkür ettiği kaydedildi.

 

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