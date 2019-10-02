Ali KoÃ§, FenerbahÃ§e dergisinin ekim sayÄ±sÄ±ndaki baÅŸyazÄ±sÄ±nda, ilk 6 haftada yakaladÄ±klarÄ± takÄ±m ruhu ve kazanma arzusundan dolayÄ± mutluluÄŸunu anlatarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Sezonun ilk 6 haftasÄ±ndaki zorlu fikstÃ¼re raÄŸmen futbol takÄ±mÄ±mÄ±z, hocamÄ±z Ersun Yanal liderliÄŸinde SÃ¼per Lig'e baÅŸarÄ±lÄ± bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapmÄ±ÅŸtÄ±r. GeÃ§tiÄŸimiz hafta sonu ezeli rakibimiz Galatasaray ile oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z derbi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n ortaya koyduÄŸu mÃ¼cadele hepimizi mutlu etti. TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi hÄ±rs, azim ve 90 dakika boyunca sahada gÃ¶rmek istediÄŸimiz FenerbahÃ§e'nin her geÃ§en gÃ¼n daha da oturan bir sistemle var olmasÄ±, camiamÄ±zÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e daha da kenetliyor, 29. ÅŸampiyonluÄŸumuza olan inancÄ±mÄ±zÄ± kuvvetlendiriyor."

Galatasaray derbisinde mÃ¼cadeleci futboldan mutlu olduklarÄ±nÄ±, tek Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerinin galip gelememek olduÄŸunu aktaran KoÃ§, 0-0 biten maÃ§ta deplasman tribÃ¼nÃ¼nde takÄ±mÄ± destekleyen sarÄ±-lacivertli taraftarlara da teÅŸekkÃ¼r etti.

Sezonun uzun bir maraton olduÄŸunu vurgulayan KoÃ§, "Her maÃ§Ä± ayrÄ± bir final gibi gÃ¶rerek, rehavete kapÄ±lmadan kararlÄ± bir ÅŸekilde bu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ze omuz omuza devam edeceÄŸiz. AyrÄ±ca samimi eleÅŸtiriden Ã¶teye takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n aleyhine yapÄ±lan kasÄ±tlÄ± yorumlarÄ±, gÃ¼ndem olmak adÄ±na atÄ±lan adÄ±mlarÄ± ve yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan haksÄ±z algÄ±larÄ± da gÃ¶rmezden gelip camia olarak sadece hedefimize odaklanmak zorunda olduÄŸumuzu bir kez daha vurgulamak isterim." ifadelerini kullandÄ±.

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'na 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri'nde baÅŸarÄ±lar dileyen, A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ± ise Avrupa ikinciliÄŸi iÃ§in kutlayan Ali KoÃ§, Avrupa KulÃ¼pler BirliÄŸinin (ECA) yÃ¶netim kuruluna seÃ§ildiÄŸini hatÄ±rlatarak, destek veren Ã¼yeler Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ ve Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir kulÃ¼plerine de teÅŸekkÃ¼r etti.

Kongre Ã¼ye sayÄ±sÄ± artÄ±yor

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Ali KoÃ§, kulÃ¼bÃ¼n daha katÄ±lÄ±mcÄ± bir hale bÃ¼rÃ¼nmesi iÃ§in kongre Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± anlatarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu doÄŸrultuda, temsilci Ã¼yelerimiz iÃ§in tÃ¼m kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lÄ±p, oy kullanma sÃ¼recine dahil olarak kulÃ¼p yÃ¶netiminde sÃ¶z sahibi olabilecekleri, FenerbahÃ§elilik kimliÄŸini hiÃ§bir sÄ±nÄ±r olmaksÄ±zÄ±n tam anlamÄ±yla taÅŸÄ±yabilecekleri bir geÃ§iÅŸ sÃ¼recini baÅŸlatÄ±yoruz. Temsilci Ã¼yeliklerini, kongre Ã¼yeliÄŸine taÅŸÄ±mak isteyen Ã¼yelerimiz iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve yalnÄ±zca 3 ay sÃ¼rmesi planlanan bu sÃ¼rece tÃ¼m temsilci Ã¼yelerimizin katÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ± bekliyoruz. Bir fÄ±rsat olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m bu Ã¶nemli kampanyanÄ±n detaylarÄ±na kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n iletiÅŸim kanallarÄ± Ã¼zerinden ulaÅŸabilirsiniz."

"Futbolda ÅŸike kumpasÄ±" davasÄ±

Ali KoÃ§, FETÃ–'nÃ¼n "futbolda ÅŸike" soruÅŸturmasÄ±nda kumpas kurduÄŸu gerekÃ§esiyle aÃ§Ä±lan davayÄ± yakÄ±ndan takip ettiklerini aktardÄ±.

Mahkemenin 3 Temmuz 2020'den Ã¶nce yargÄ±lamayÄ± bitirip hÃ¼kmÃ¼nÃ¼ vereceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini belirten KoÃ§, "FenerbahÃ§e'mize kurulan kumpasÄ±n sadece ilintili davalarda deÄŸil TÃ¼rkiye'yi yakinen ilgilendiren diÄŸer davalarda da aÃ§Ä±kÃ§a beyan edildiÄŸi bir ortamda, YargÄ±tay'da beklenen dava dosyamÄ±zÄ±n bir an Ã¶nce sonuÃ§lanmasÄ±nÄ±; FenerbahÃ§e kumpas davasÄ±nÄ±n da aynÄ± ÅŸekilde, mÃ¼mkÃ¼n olan en kÄ±sa sÃ¼rede karara baÄŸlanmasÄ±nÄ± ivedilikle bekliyoruz." ifadelerini kullandÄ±