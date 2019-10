Ali Koç'tan transfer açıklaması! "2-3 Takviye..."

Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç, "Camiaya sesleniş" adlı programı yayıncı kuruluşa taşıdı. "Ali Koç Özel" adlı programda sarı-lacivertli takım hakkında açıklamalarda bulundu.

Güntekin Onay'ın "14 yıl önce NTV'de çalışırken sizi konuk etmiştik. O zamandan bu yana hiç değişmediniz. Maşallah çok gençsiniz sayın başkan." sözlerine başkan Ali Koç: "Tahtaya vur." yanıtını verdi.

"Kriz yönetmekten reform süreci yavaşlamış oldu"

"Yoğun bir seçim kampanyası sonrası, Fenerbahçe kongre üyelerinin teveccühü ile büyük bir farkla seçildik. Büyük bir beklentiyle geldik. Değişiklik bekleyen bir kitle vardı Seçildiğimiz gün sorsaydınız, 'En kötü senaryoyu çiz' deseydiniz, bu kadarını çizemezdik. Yapısal reformlar yapmak için yola çıkmıştık ama kriz yönetmekten reform süreci yavaşlamış oldu. Tamamen durmadı tabii ki, yaptığımız güzel işler de var.

"Kırılmamış üç tane rekoru kırarak gittik"

"Futbolda yaşadığımız talihsiz olaylar bizi fazlasıyla üzdü. Sadece futbolda da değil, Final Four'a kadar kırılmamış üç tane rekoru kırarak gittik, ilk 5'in 3'ü sakatlanınca başka bir tablo ortaya çıktı. Kriz yönetimiyle beklemediğimiz gibi geçen bir ilk yıl oldu. Zor bir seneyi geride bıraktık. Çıktığımız yolda orta ve uzun vadeli hedeflerimiz vardı. Bunların hiçbiri değişmedi. Temel hedeflerimiz, ana unsurlarımız hala devam etmekte."

"Bıktık diyorlar ama..."

"Mali konuları aylardır, geldiğimizden beri anlatıyoruz. Zaman zaman camiamızın içinde ve sosyal medyada arkadaşlar gösteriyorlar. Bu konulardan bıktık diyorlar ama camia olarak içinde olduğumuz mali sıkıntıların tam olarak farkında değiller.

"Her sene 1.2 milyar lira..."

"120-130 milyon euro kadar bir girdimiz oldu. Gelirlerimiz %80-90'ı borçlara gidiyor. 674 milyon lira faiz yükümüz var. Her sene 1.2 milyar lira nakde ihtiyacımız var"

"Ben seçildiğimizde Türk futbolunun ciddi mali sıkıntılar içinde olduğunu söylediğimde sadece milletvekilimiz Saffet Sancaklı konuşuyordu. Bizim devraldığımız mali yük diğer kulüplerimizden kat kat fazla. Bizim ve diğer kulüplerin mali sıkıntıları geride bırakmamız bir dönemlik iş değil. Bizim ilk yıldaki amacımız nefes almak, yük almamak, orta vadede gemiyi yüzdürmek, orta-uzun vadede de gemiyi limana getirmek, başarılı ve sürdürülebilir mali yapı."

"Yükü büyütmemeyi, ihtiyaçları, finansal sorumlulukları yeni borç almadan yerine getirmeyi ve sürekliliği iyi sağladığımızı düşünüyordum. Geçen sene bizi mart-nisana kadar götürür diyordum bizi. Öyle de oldu. Bu ağır finansal yük devam etmekte."

"Fenerbahçe SK olarak yeniden yapılandırmaya imza atmadık değil, atamadık. Atmaya ihtiyacımız var. Devletimize ve bankalara, bu sorunu giderme adımı attıkları ve kulüplerin kendi imkanlarıyla dönemeyeceğini gördükleri ve yapılandırmaya girdikleri için teşekkür ediyorum.Futbol sektörü şu an belli bankalara ciddi borçları olan bir sektör. Ne yazık ki bu konu siyasi malzeme haline getirildi. Yok çiftçinin parasını topçuya veriyorsunuz vs vs, ben buna hiç katılmıyorum. Bu konu kamuoyu ve siyasi partilere doğru şekilde anlatılmadı."

"Bizim ihtiyacımızı karşılamıyor"

"Futbol bir sektördür, diğerlerinden farkı yoktur. Nasıl diğer sektörleri ayakta tutmak için yapılandırma yapılıyorsa futbola yapılan da öyledir. Futbol kitleleri peşinden sürükleyen bir sektör olduğu için bu önemlidir."Mevcut düzende herkese aynı şartlar uygulanıyor. Büyük kulüplerimizden 1 tanesinin sorununu çözüyor mevcut şartlar. 5, 20, 60 yaşında insanlara aynı elbiseyi dikmek gibi. 2 yıl faiz ödemesi, 2 yıldan sonra ana para ödemesi yapılıyor. Bizim ihtiyacımızı karşılamıyor."

"Bizlerin, kulüp yönetenlerin suçu"

"Parayı alalım da yolda kervanı düzeriz demiyoruz. Bankacıların gözüne baktığımızda samimi olmamak demek bu. Bu borç yapılandırmasından çok borç tasfiyesi. Buna imza atınca yöneticilerin ve kulüplerin manevraları azaltıyor. Vade, bu borçların ödenmesini sağlamıyor. Bu modelin Fenerbahçe özelinde işlemeyeceği aşikar. Bize yapılan yardımın ve desteğin farkındayız, buna itiraz etmiyoruz ama kulübümüzün de işine yarayacak bir modele gitmek istiyoruz. Bizim istediğimiz 10 yıllık, mümkünse ilk 2-3 yıl faiz ve ana para ödemesiz bir model. Bankalara teşekkür ediyorum, sonuçta onların suçu değil bu, bizlerin, kulüp yönetenlerin suçu."

"1. günden temettüye düşeceğimizi biliyoruz, bile bile lades durumu. Şu an teşekkür edip Fenerbahçe'ye uyan bir modeli sağlamalıyız. UEFA'ya verdiğimiz sürede de uzatma istedik. Bu bir sektördür nihayetinde, bunun siyasi malzemeye dönüşmemesi lazım. Tüm kulüplerin sorunları farklı. Tek model herkese uymuyor. Diyelim bir Abramoviç, FB başkanı oldu. Çeki yazdı, tüm borçları kapattı diyelim, buna rağmen FFP sıkıntısı var. Fener Ol'u temmuz sonuna doğru yavaşlattık. Taraftarımız devam etsinler. 150 milyon civarı kaynağı sağladık, hedef 200 milyondu, kalan aylarda bu açığı kapatırız."

"Büyük kulüplerimize ciddi bir gayrimenkul projesi tarzı şeyler yapılmalı. Kanamayı durduracak bir hamle gerek. Büyük bir mega proje gerekiyor. Elimizde büyük gayrimenkuller var. Kenan Evren Lisesi konusunda adım atıldı en son. Cumhurbaşkanımız bir Fenerbahçe sevdalısı. Kendisi bizi kırmadı, geldi, şereflendirdi. Teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe kayrılıyor meselesi, Fenerbahçe en son kayrılan takımdır."

"Biz başka kulüplerde olduğu gibi..."

"Biz başka kulüplerde olduğu gibi, malımız olmayan bir şey karşılığında arazi almadık. Spor salonu yaptık, derslik yaptık, dolayısıyla biz hakkımızı aldık. İnsanlar yıllar geçtikçe unutuyor, Fenerbahçe burayı alabilmek için çok büyük fedakarlıklar yaptı"

"Fenerbahçelilere güzel haberim var..."

"Birkaç arsamız daha var, onlara bakıyoruz. Fenerbahçelilere güzel haberim var, 2012'de inşa ettiğimiz Ülker Sports Arena'nın iskanını alamamıştık, 6.5 yılın sonunda buranın iskanını aldık. Başta Aziz Yıldırım olmak üzere emeği geçen herkese ve Ülker'e teşekkürler."

"Stadı taşıyacak mısınız deniyor..."

"Stadı taşıyacak mısınız deniyor, öyle bir şey söz konusu değil. Semtimizin stadıdır, Fenerbahçe kurulduğundan beri orada maçlarını yapmaktadır, belli bir süre dışında 100 küsur senedir. Bu pek çok kulübe nasip olmayacak bir şeydir. Fenerbahçe, sıfır devlet katkısıyla, hiçbir dış destek almadan, o dönemin parasıyla 85 milyon dolar maliyetle ve hiç başka yerde maç yapmadan stadını yaptı. Bu stadın her metrekaresinde Fenerbahçe yönetimlerinin, başkanlarının emeği vardır."

"Daha gidilecek çok yolumuz var, o yüzden seçim döneminde 2 döneme yani 6 seneye ihtiyacımız var dedik. Şu an batak durumdayız. Avrupa'nın en yaşlı 3. ligiyiz. Böyle olunca haftada 3 maç yapıp Avrupa'da oynama konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. Altyapıdan en az oyuncu çıkaran ülkeyiz. Altyapıya yatırım yapmıyorsan doğal bir sonuç bu. En az gençlere süre veren ülkeyiz. Bizim kafamızda bir vizyon ve hayal var. Altyapı, tesisleşme, teknoloji kullanımı, altyapıdan oyuncu yetiştirme gibi şeyler olsun henüz yolun başındayız, yolumuz daha uzun."

Benfica örneği

"Bize kimi örnek aldığımız soruluyor. Tek bir kulüp örnek al deseniz Benfica'yı alırım. Yapısı Fenerbahçe'ye çok benziyor. Dernek, üyeleri var, 160 bin küsur, birden çok branşı var, televizyonu çok önemli, kendi maçlarını yayınlıyordu. Çok kısa süre önce borç batağındaydı Benfica. Bugün sürekli işleyen, sportif başarı sağlayan, Avrupa'da belirli noktaya gelen, süper bir akademisi olan ve sattığı oyuncularla borçlarını kapatmış bir kulüp."

"Yönetenlerin mevcut tabloda hiçbir sorumluluğu yok"

"Fenerbahçe'nin gerçek sahibi 10 binlerce kongre üyesi ve milyonlarca taraftarıdır. Fenerbahçe kimsenin mülkü olmamalıdır. Dernek yapısını doğru yürütürseniz model doğru işliyor, Barcelona ve Benfica'ya bakın. En büyük sorun süreler, bizde 2 seneydi sonra 3'e çıktı. Yönetenlerin mevcut tabloda hiçbir sorumluluğu yok. Bıraktığınızda, devralan gelip yükümlülükleri üstleniyor. Süreye gelince, FFP dolayısıyla UEFA'ya çok gittik geldik, onlara göre ülkedeki en büyük sıkıntı 3 yıllık başkanlık süreleri."

"Ben istediğim zaman bırakmak istiyorum, istenmediğim zaman değil"

"3 yıllık süreyle uzun süreli plan yapılamıyor, hemen şampiyon olma odaklı çalışılıyor. Doğrusu 4-6 yıl arası. En az 4 yıl olmalı süre. Barcelona'da 6 yıl. Tüzük çalışmamızda 3 dönem sınırı olmalı ve süre en az 4 yıl olmalı. 3x4 veya 3x5 yıl makuldür. Seçim döneminde 2x3'ten 6 yıl başkanlığa ihtiyacım var dedim ama ne kadar görev yapacağımı Fenerbahçe kongresi belirler. Ben istediğim zaman bırakmak istiyorum, istenmediğim zaman değil."

"Aziz Yıldırım ile tek taraflı olarak ilişkimiz harika"

"Aziz Yıldırım ile tek taraflı olarak ilişkimiz harika. 3 Haziran sabahı el sıkıştık en son. Devir teslim törenine katılmadı. Sonraki süreçte iki kez telefonundan ve ofisinden ulaşmaya çalıştım. Can Bartu'nun vefatında çok istedim gelsin konuşma yapsın diye, olmadı. Son divan kuruluna gelsin çok istedim, hayattaki tüm eski başkanlarımız bir arada olsun istedim. Cumhurbaşkanımızın 25 yıllık üyeliğinin 20 yılında o başkandı. İkisinde de asistanı mazeret bildirip katılamayacağını söyledi."

"Benim yaşam kalitem ciddi anlamda düştü. Her hafta çocuklarımın aktivitesine giden biriydim. Sosyal hayatım kısıtlandı. Şikayet etmiyorum tabii ki, göreve gelirken bunu biliyorduk."

"Beş para etmez insanların ağzına çiklet olmak yerine yapıcı ve mantıklı eleştiriler yapılmalı. Bizi en çok eleştiren yerlerden biri Fenerbahçe TV'ydi. Nasıl engel olayım buna? Özgür bir ortam var. Türkiye'de spor medyası daraldı Bir mobil spor servisi vardı, pek ilgi görmeyen, bu birçok kesime ciddi paralar verdiler. Bu insanlar şimdi devletin kanalına sirayet etmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin iki büyük kurumundan biri siyasi biri sportif olarak üzerime geliyor."

"İletişim konusunda bazı eksiklerimiz var. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bazı muhabirlerimizi yeteri kadar bilgilendiremiyoruz. Bu arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım, yeri geliyor aç susuz deplasmanları takip ediyorlar, onlara ben çok değer veriyorum."

"Korsan yayın yapan yerlere müşteri olursanız kulübünüz o kadar kaybediyor demektir. Bu Türkiye'nin değil Avrupa ve uluslararası düzeyde bir problemdir. Belki sizle kampanya yapacağız, ne kadar FB decoderi satarsanız biz de ondan pay alacağız."

"Galatasaray dışındaki kulüplerle ilişkimiz çok, çok iyi"

"Galatasaray dışındaki kulüplerle ilişkimiz çok, çok iyi. Ezeli rakip, ebedi dost ama ebedi dost kavramı 3 Temmuz sürecinde büyük darbe yedi. Bir nebze, yeni sayfa açmak için, bardağı yarı dolu görmek için hala yaklaşımımı var."

"Geçen seneden bu yıla bazı şeyler yaşandı. Ben ne 6 sene yöneticiyken ne de başkan olduğumdan beri hiçbir kulübe saygısızlık etmedim. Şunu dedin, bunu dedin diyebilirsiniz ama benim neye söylediğime bakılmalı. Hep başka yere çekiliyor, sistemsel konuşuyorum ben."

"Galatasaray, Koç Grubu'nun catering şirketi ile sözleşmesini sonlandırmış." sorusuna başkan Ali Koç, "Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olarak buradayım, Galatasaray'ın catering şirketi ile ilişkisi, Fenerbahçe'yi ilgilendirmez. O benim ilgilendiğim bir iş değil." yanıtını verdi.

"Avrupa Kulüpler Birliği'nde görüyorum, adamlar inanılmaz adımlar atıyorlar. Sahada rakipler ama 3-4 sene içinde gerçekleştirilecek devrim niteliğinde konuları gerçekleştiriyorlar."

"Tüm kulüplerle olduğu gibi Galatasaray'la da iyi ilişkiye mecburuz. Geldiğimiz noktada finansal olarak ara açılmadı Avrupa'yla. Her anlamda açıldı. Puan olarak da kötü durumdayız. 6-11 arası bizlerle yarışan Rusya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Ukrayna var. Rusya ekonomik açıdan bizi geçti. Portekiz, Hollanda, Belçika, müthiş gençler keşfediyorlar. Paraları yok ama akademiye yatırım yapıyorlar, genç oyuncuları satıyorlar."

"Benfica'yı konuştuk, Joao Felix'i gördük 120'ye sattılar. Mayısta ziyaret ettiğimde başkanları '120'ye mi satsam 1 yıl bekleyip daha fazla mı satsam?' diyordu bana. Bize karşı oynarken 90bin euro alıyordu yıllık, sonra değeri artınca ayıp olmasın diye 500bin euroyaptılar. Sportif olarak en önemli alan futbol. Devlet olarak altyapıya yönelmemiz lazım. Son 2 maçta milli takımın 13 oyuncusu yurt dışında oynuyorlar. Onlar gelip keşfediyorlar burada."

Yabancı sayısı açıklaması

"Türk futbolunun geleceği için hangisi en iyi model bilmiyorum. Yabancıyı artırmışız, eksiltmişiz, bir yılda iki kez bile değiştirmişiz. Garip garip sistemler. Çok kısa sürede 10 kez değiştirmişiz. Dönüp bakmak lazım hangisi katkı sağladı hangisi sağlamadı. Bir grup diyebilir ki yabancı sınırı yok, birçok oyuncuyu ihraç ettik. Anadolu daha fazla mücadele ediyor büyüklerle, şampiyonlar 80 değil 70'le çıkıyor, Türk oyunculara yüksek maaş ve bonservis ödenmiyor diyebilirsiniz. Diğer yandan Türkler oynayamıyor da denebilir. Biz Türk oyuncuların daha fazla olması prensibini geliştirdik. İleride eksiltilebilir diye buna göre planı yaptık. En iyisi ne olacaksa sağlıklı bir geçiş dönemi olmalı eğer azaltılacaksa. Sayıdan ziyade önemli olan şey yabancıların kalitesi, burası son durak olmamalı."

"İsim vermeyeceğim bir oyuncumuz var.

"İsim vermeyeceğim bir oyuncumuz var. 3.5 milyon euro alıyordu. 2 milyon euro yapalım dedik. Şampiyon olursa 500 bin euro prim önerdik, zam yaptık, daha çok şey istedi ve vermedik, sonra gitti €700bin'e imza attı Avrupa'ya. Bizim en iyi modelin ne olduğunu hep beraber belirleyip birlikte masaya oturmamız lazım. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak federasyonumuzun getirdiği, hepimizin mantıklı bulup karar vereceği şeyi destekleriz. Buna göre de adımlarımızı attık zaten."

"Futbolu daha güzelleştiren ve adil olmasını sağlayan bir teknoloji VAR ama insan kullanıyor. Olmazsa olmaz, alıştık, alışmaya devam ediyoruz ama ne yazık ki sistem oturdu diyemiyorum. Bu yıl ilk 4 hafta çok gidildi, sonra gidilmez oldu, bu da mantıksız. VAR varken Beşiktaş-Başakşehir maçının 45. dakikasında kullanılmaması akıl alır gibi değil. Kendi maçlarımızdan da önemli örnekler bulabilirim buna. MHK ne dedi bilmiyorum ama daha fazla gidilmesi gerekiyor VAR'a."

"VAR'da Her takımın 2 kez itiraz hakkı olmalı "

"Benim çılgın bir önerim var. Teniste, basketbolda, voleybolda, her sporda var. Her takımın 2 kez itiraz hakkı olmalı hakem VAR'a gitmiyorsa bile. O zaman VAR'ın başındaki hakemler de iki kere düşünürler, yanılıyor da olabilirim ama her halükarda VAR kalmalı."

"MHK Başkanımız Zekeriya Alp çok büyük hata yaptı"

"Tenkit ettiğim konulardan biri Alanyaspor maçındaki konu. Bu karara katılmıyorum ama kararı kabul ediyorum. Benim itiraz ettiğim süreç yönetimi. Kimin ne kadar raporu okuyup okumadığı, kimin ne kadar anladığı... Yanıldığımızı hiç sanmıyorum, bu iş oldu bittiye geldi. MHK Başkanımız Zekeriya Alp çok büyük hata yaptı. Sizin raporu oluşturmadan IFAB kurallarıyla görüş belirtmeniz hataydı. Hakem camiası dışında bir başkan olmasını önemsiyorum. 1 kişiye kalmış bir durum değil, yönetimi var oranın da."

"Zekeriya Alp rapor hazırlanmadan açıklama yapmamalıydı. Yapacaksa da nihai kararın açıklanmasına müdahil olmaması gerekiyordu. Olup olmadığını bilemiyorum ama olduğunu düşünüyorum. Biz savunmamızda IFAB raporunu istedik, olmadığını söylediler. Öyle bir rapor yok dediler, bence var. Bizim lehimize olsa verirlerdi. Yönetim kurulu kararını da göremedik. Rapor yok deniyor, var, bize göre raporun birinde kural hatası olduğu söyleniyor. Karara saygı duymaktan başka hiçbir çaremiz yok ama ben bu karara katılmıyorum. Biz sürecin yönetiminden rahatsızız."

"İnanıyorum ki 2-3 takviye daha gerekecektir.

"Bu kulüpte herkes kendi işini yapıyor, uyum içindeyiz. En memnun olduğum konulardan biri Ersun Hoca ile Comolli'nin yetiştirdiği ilişki. Taraftarımızla müthiş bir uyum sağladık. Hiçbir zaman iddialı konuşmayız şampiyon olacağız diye, inşallah oluruz. İlk 11 oynayan ve sonradan giren oyuncuların yaş ortalamasına baktığımızda 4. sıradayız en gençler arasında. Geçen sene Avrupa'nın en yaşlı 3. takımıydık. Son 7 sezondaki en genç takımımızla oynuyormuşuz, Ersun Hoca verdi raporunu. "Başarımızın parçalarından biri olarak yerli oyuncuları görüyorum. En çok Türk oynatan takım Fenerbahçe. 8 oyuncumuz yerli. Bu sıralama gidiyor, 2'ye kadar iniyor. Bu da bizim için önemli."

"İnanıyorum ki 2-3 takviye daha gerekecektir. Bunu yapacak imkanımız var mı bilmiyorum ama hocayla istişare halindeyiz. İnşallah hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağız

"Benim gönlümde hem Alex'e hem de Volkan Demirel'e yakışan bir jübile yapmak var."

"Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin çok önemli bir değeridir, yıllarca hizmet etmiştir. Bu kadar uzun süre, tuttuğun takımda hizmet etmek herkese nasip olmaz. İyi de kötü de günleri olmuştur. Verdiğimiz karar kolay değildi ama kulübümüz için hayırlı olmuştur. Volkan yeni görevini benimsemektedir. Uzun yıllar bu alanda Fenerbahçe'ye katkılar vermesini bekliyorum. Kendi kariyer gelişimi için kulüp ve şahsım olarak her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz de."

"Alex'le son dönemde çok görüştük. Fenerbahçe'nin dünyasının yörüngesinde veya bir yerinde değil içinde olması gerekiyor. Bizi Brezilya'da temsil mi eder, oyuncu mu bulur, çok zeki biri, ileride sportif direktörümüz mü olur, teknik direktörümüz mü olur, burada olacaktır. Benim gönlümde hem Alex'e hem de Volkan Demirel'e yakışan bir jübile yapmak var."

"Merih'i nasıl kaçırdık..."

"Merih'i nasıl kaçırdık dediğim tabii ki oluyor ama nasıl kaçırdığımızı da incelettik. 2 sene önce şampiyon olan U21 takımımızın kadrosunda. Sorunca o dönem, 'A takıma önerdik beğenmediler' deniyor, A takıma sorunca o dönem 'Oyunculardan bir şey olmaz dediler' deniyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ama burnumuzun dibindeki oyuncuları kaçırdık. 5 oyuncudan birine satın alma maddesi koyduk, Yasir'i aldık, Kayseri'ye verdik, umarım başarılı olur ve kulübümüze hizmet eder. Biz her oyuncumuzu şu kadar süre alacak, oynayacak diye maddelerle veriyoruz, bazılarında cezai şartlar var. Meyvesini toplayacağız bu tohumların."

3 Temmuz sürecini anlattı

"3 Temmuz sürecindeki manevi kayıplarımızı hiçbir zaman tahsis edemeyeceğiz. Yapayalnızdık. Bu alçak örgüt devletin bütün imkanlarıyla bize saldırdı. Boyun eğmedik. Başkanımızın önderliğinde. Dimdik durdu. Taraftar herkesten dik durdu. Boyun eğmedik. Devleti devirmeye çalışan, başbakanı, cumhurbaşkanını hedef almış örgüte karşı ilk direnişi Fenerbahçe başlatmıştır. Çok büyük zarar oldu, asla telafi edemeyiz bunu. Sportif ve mali açıdan rakiplerimizin fersah fersah önündeydik, belimizi kırdılar sonra. Zaman ilerledi, Fenerbahçe'nin haklılığı ortaya çıktı. Helal olsun Fenerbahçe'ye diyenler oldu, hala da var. Objektif bakan ve vicdanlı olan kimse Fenerbahçe'nin hakkı yenmedi diyemez. Yapayalnızdık, bundan faydalananlar oldu."

"Yargıtay kararı bekleniyor. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her zaman hukukun ve adaletin üstünlüğüne inandık. Tüm yaşatılanlara rağmen hala yargıya inanıyoruz, adalete güveniyoruz, hakkımızın er ya da geç teslim edileceğine inanıyoruz. Davada şimdi bu işten zarar görenler konuşacak. Ben de ocak ayında konuşacağım Fenerbahçe'yi temsilen. Hukuken hakkımızın teslim edileceğine inanıyorum. Siz tazminat deyin, biz helalleşme diyelim. Devlet var, TFF var işin içinde, helalleşme mutlaka olacaktır. Fenerbahçe her zaman devletin arkasındadır. Devlet söz konusuysa Fenerbahçe'nin boynu kıldan incedir, o yüzden tazminat değil helalleşme diyorum."

'Hakkımızı alacağız'

"Fenerbahçeli taraftarlarımıza ve konuyla ilgililenen Fenerbahçeli olmayanlara YouTube kanalımızdaki 9 dakikalık videoyu izlemelerini öneriyorum. 28 şampiyonlukla ilgili ciddi argümanlar var. 1923'ten beri TFF nezdindeki tüm Türkiye şampiyonlukları sayılmalı diyoruz. Somut örnekler var yurt dışında. Bunu kabul etmeyen, ona karşı tez geliştiren kulüplerin başkanlarının o dönemki şampiyonluklarla ilgili resmi yazılar var. İşin boyutunu çok mantıklı çerçevede incelediğiniz zaman tarafsız bakan herkesin hakkımızı vereceğini düşünüyorum. Şu an kısık ateşte gidiyor bu iş ama gaza da basacağız. Er ya da geç bu konuda da hakkımızı alacağız."

"Obradovic varken ne de olsa üstesinden gelir diye..."

"Sorunun ne olduğunu ben de merak ediyorum ama Obradovic varken ne de olsa üstesinden gelir diye düşünüyorum. Kötü başladık, bir sıkıntımız var ama hocamızın deyimiyle söylüyorum, şampiyon olduğumuz sezon da dahil şu anki kadromuz hocamızın elindeki en iyi kadromuz. Fikstür dezavantajı oldu, 5 maçın 4'ünü dışarıda oynadık ama bu bize yakışmıyor, bunu aşacağız. Şampiyon olduğumuz sezon Euroleague'i 5. bitirmiştik. Mali olarak 3. sıradaydık, şimdi mali olarak 6. sıradayız. Tüm Fenerbahçeliler takıma destek olacağız yarından itibaren. 10-15 sayı gerideyken bile nasıl olsa kazanırız ruhunu bize aşılayan bu ekibe destek olmak için herkesi salona bekliyoruz. Yarından itibaren desteğimize devam etmeliyiz."

"Basketbolda önceki yönetim dönemindeki düzeni ve bütçeyi devam ettireceğimizi söyledik. Basketbolda tüm transferleri hocamız yapıyor, her şeye o karar veriyor, futbolda daha karmaşık yapı var. Eski büyük sponsorun olmaması bizi ciddi anlamda etkiliyor."

"UEFA'nın siyasi olmaması gerekir"

"Biz sanki Zanka'ya zorla tişört giydirip Kruse'ye milli marş okuttuk. Avrupa'nın çok ciddi siyasi sorunları olduğu için rahatsız olduklarını düşünüyorum. Mevcutta asker selamına ceza getirilecek bir şey yok, yeni kural çıkarıp ondan sonra yenilerine ceza getirebilirler. Geçmişte benzer durumlarda bu asker selamına ceza verilmişliği yok. Kurallar değişmediği takdirde buna ceza getirilmesi gibi bir durum yok. Biz bu işten ceza falan almayacağız. Kuralları değiştirirler, sonrasında yaparsak ceza alırız. Esas UEFA'nın siyasi olmaması gerekir. Avrupa'daki siyasi ortamın bakış açısı UEFA'nın bize olan tavrını etkilemektedir. Bir an önce kapanması UEFA'nın yararına olur."

'Beşiktaş'a büyük bir sempatim var'

"Benim Beşiktaş'a karşı büyük bir sempatim vardır. Babam son derece demokrat bir insandır. Bu işe girmemi hiç desteklemedi ama girdikten sonra destekliyor. Beşiktaş maçları hariç arar, sorar, sevinir. Onun desteğini hissetmek önemli. Aramızda yapıcı bir rekabet var."