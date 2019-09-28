Ali Koç'un oğlu, derbiyi tribünde izledi!

Fenerbahçe'de taraftarlar arasında bir sürpriz vardı. Başkan Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da tribünde yer aldı.

Sarı-lacivertli taraftarların yanında misafir takım tribününde yer alan Fenerbahçe Başkanının oğlu, korumalarla beraber oturdu.

İlk kez bir deplasmana hem de deplasman tribününde olan Kerim Rahmi Koç'a büyük ilgi gösterildi. Maç sonunda da taraftarlarla beraber bekleyen Koç, herhangi bir sorun yaşamadı.