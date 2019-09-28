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HaberlerFenerbahçeAli Koç'un oğlu, derbiyi tribünde izledi!
28.09.2019 - 23:00 | | Skorer

Ali Koç'un oğlu, derbiyi tribünde izledi!

Süper Lig'de Galatasaray derbisini misafir tribünde izleyen Fenerbahçelilerin içinde sürpriz isim vardı.

Ali Koç'un oğlu, derbiyi tribünde izledi!

Fenerbahçe'de taraftarlar arasında bir sürpriz vardı. Başkan Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da tribünde yer aldı.

Sarı-lacivertli taraftarların yanında misafir takım tribününde yer alan Fenerbahçe Başkanının oğlu, korumalarla beraber oturdu.

İlk kez bir deplasmana hem de deplasman tribününde olan Kerim Rahmi Koç'a büyük ilgi gösterildi. Maç sonunda da taraftarlarla beraber bekleyen Koç, herhangi bir sorun yaşamadı. 

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