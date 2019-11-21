Ali Palabıyık’ın suçu ne?

Fenerbahçe’nin 3-2 kazandığı Kasımpaşa maçında sarı-lacivertliler lehine iki penaltı veren Ali Palabıyık, karşılaşmanın gözlemcisinden olumlu not almış, iyi maç yönettiği belirtilmişti.

Sarı-lacivertlilerin sezon başından bu yana, “Fenerbahçe’nin kazandığı maçlardaki hakemler, bir sonraki hafta görevlendirilmiyor” savı yine gerçek oldu ve Palabıyık’a bu hafta maç verilmedi.

Beşiktaş - Başakşehir maçında Ljajic’in küçük düşürücü hareketini ihraçla değerlendirmediği için profesyonel sözleşmesi sonlandırılan Suat Arslanboğa da, uzun süre sonra ilk kez maç aldı. Arslanboğa, Ekol Göz Menemenspor ile Balıkesirspor arasındaki maçı yönetecek.