Alkın Kalkavan: EURO 2020'ye gitmek istiyoruz

Alkın Kalkavan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ay-yıldızlı ekibe destek veren sponsorların önemine değinerek, "Sponsorlar bizim için çok önemli. 2020'ye gidiş yolunda, sponsorlarımızla Türk futbolunun marka değerini daha yukarıya çekmek için hep beraber çalışıyoruz. Burada önemli olan Türk Milli Takımı'nın başarısı ve başarısıyla beraber de Türk futbolunun marka değerini sponsorlarımızla beraber yukarıya çekmek." ifadelerini kullandı.

Sponsorların milli takıma bakışının da çok pozitif olduğunun altını çizen Kalkavan, şöyle konuştu:

"Şenol hocamızla beraber, başarıyı inşallah 2020 ile taçlandıracağız. Sponsorlarımızın da milli takıma olan ilgisi bir hayli fazla. Onların bize katacağı değerlerin yanı sıra sponsor adedimizi de yukarıya çıkarıp diğer anlamda da milli takımımıza bir gelir oluşturmak istiyoruz. Başarı, sponsorluk anlamında talebi de getirecektir. Yalnızca başarı değil, duruş da getirecektir. Milli takımın şu andaki duruşu ve pozisyonu inanılmaz sempatik. Yeniden İstanbul'a bir dönüş var. Omuz omuza İstanbul'la beraber bu maçları da alacağımızı düşünüyorum. Talebin de artacağını düşünüyorum. Kimseyi kırmadan seçici olmayı düşünüyoruz. Birçok sponsorumuz bizimle devam etmek istiyor. Biz de onlarla birlikte bu yolculuğa devam etmek istiyoruz."

"2020'ye giden yolda avantajlı olduğumuzu düşünüyorum"

Milli takımdaki değişimin temel etkeninin teknik direktör Şenol Güneş olduğunu vurgulayan Alkın Kalkavan, şunları kaydetti:

"Şenol hocamızın gelişiyle beraber inanılmaz bir hava yakaladık. 2020'ye giden yolda da şu an avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah içerideki maçları alıp bu yolculuğu güzel tamamlayacağız. Gruplara çok güzel bir başlangıç oldu. Bizim de ayağımız uğurlu geldi. İçerideki hava çok güzel. 2020'ye giderek bu başarıyı taçlandıracağız. EURO 2020'ye gitmek istiyoruz. Akabinde de Katar 2022'ye hazırlanmak için altyapıları da oluşturmamız gerekiyor."