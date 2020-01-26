Alkışlar Fenerbahçe'ye! Beşiktaş sahaya genç takımla çıkınca...

Önce ligde zor günler geçiren rakibinin maça genç takımla çıkacağını öğrenen sarı-lacivertliler, karşılaşmadan hemen önce sahaya genç isimlerin de bulunduğu bir kadro sürdü.

Maçtan sonra ise Fenerbahçe Opet Kaptanı Eda Erdem Dündar, taraftarlarla konuştu ve galibiyet fotoğrafında Beşiktaşlı voleybolcuların da olmasını sağladı.

Bu hareketler tribünlerden büyük alkış aldı.