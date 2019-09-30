Alkışlar Ozan’a

Derbi maçı sonrası teknik heyet Ozan Tufan’ın performansından da memnun kaldı.



Sezon başından bu yana kendini geliştiren isimlerin başında yer alan Ozan, önce sağ açık daha sonra sağ beke geçtiği Galatasaray maçında mücadelesiyle alkış aldı. Ersun Yanal’ın en güvendiği isimlerden olan ve adeta bir joker gibi her bölgede kullanılabilen 24 yaşındaki futbolcu, form durumuyla da en hazır isimlerden.