Alkışlar savunmaya!

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de 9 haftalık lig sürecinde savunma hattındaki rakamlar dikkatlerden kaçmıyor. Sezon başından beri özellikle bireysel hatalar nedeniyle defans hattı sık sık eleştirilse de şu anki tablo farklı bir durumda ortaya çıkıyor.



9 haftada 9 gol yiyen sarı-lacivertliler, Galatasaray ile beraber ligin en az gol yiyen takımı. Ancak Ersun Yanal’ın takımında yenilen toplam 9 golün 7’sinin bireysel hata olması da farklı bir tartışma konusu. Fenerbahçe aynı zamanda Avrupa ligleri de kıyaslanınca en fazla bireysel hatadan gol yiyen takım oldu. Sarı-lacivertli ekipte, ligde ilk 6 haftalık süreçte de defans kurgusunda ciddi eksikler vardı.



Hasan Ali ve Isla’nın sakatlıkları, Serdar Aziz, Sadık ve Rami üçlüsünün hazır olmaması nedeniyle sorunlar olmuştu. 4’lü defans hattında sağ bek olmayan Ozan Tufan, stoper olmayan Jailson ve sol bek olmayan Dirar oynamıştı. Bununla beraber yeni transferler stoper Zanka ve kaleci Altay Bayındır da adaptasyon süreci içerisindeydi. Buna karşın hem ligde en az gol yiyen takım olundu hem de savunma oyuncularının gol katkısı dikkat çekti. Dirar sol bek iken 2 gol 2 asistle oynadı, Zanka 9 maçta 2 gol attı, Ozan Tufan da sağ bek iken 2 asist yaptı.