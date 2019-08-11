Alkışlı motivasyon

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Afrika Uluslar Kupası’nda milli takımlarının formasını giyen ve tatilden erken dönen Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda’nın yaptığı fedakârlığı tüm oyuncularına örnek gösterdi.

Fiorentina ile bugün yapılacak özel maç için Floransa’ya gelen sarı-kırmızılılarda önceki akşam gerçekleşen antrenman öncesi Terim, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Feghouli ve Belhanda’nın özverisinden bahsederek, izinli olmalarına rağmen erken döndüklerini söylemişti. Deneyimli hoca antrenmanda ise bu olayı futbolcularıyla paylaştı.



Mental mesaj

Milli maçlar nedeniyle bazı futbolcuların kampa zamanında katılamadığını ve bunun hazırlık süreci anlamında en büyük dezavantajları olduğunu oyuncularına aktaran deneyimli teknik adam, “Size iki arkadaşınızın özverisinden bahsetmek istiyorum. Onlar izinleri devam etmesine rağmen gelerek çalışmalara erken katıldılar. İşte fedakârlık budur” diyerek, Feghouli ve Belhanda’yı alkışlattı.

Fatih Terim bu hareketiyle mental açıdan takımı lige hazırlamaya öncelik verdiğini gösterirken, özellikle kadroya yeni katılan isimlerin bu mesajı iyi okumalarını istedi. Futbolcularının yeni sezonda da başarıya aç ve iştahlı olmasını isteyen tecrübeli teknik direktör, fiziksel planlama yanında bu konu üzerinde hassasiyetle durduğunu gözler önüne serdi.