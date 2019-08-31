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HaberlerFenerbahçeAllahyar'a talip çıktı
31.08.2019 - 11:16| FANATİK

Allahyar'a talip çıktı

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç transferinden sonra Allahyar’ı kiralamak için tekliflere açık. İranlı forveti ilk olarak Çaykur Rizespor istemişti. Ancak Karadeniz ekibine rakipler çıktı.

Allahyar'a talip çıktı

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç transferinden sonra Allahyar’ı kiralamak için tekliflere açık. İranlı forveti ilk olarak Çaykur Rizespor istemişti.

Ancak Karadeniz ekibine rakipler çıktı. 1. Lig takımları Hatayspor ve İstanbulspor, 18 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Sarı- Lacivertliler’in önceliği, Allahyar’ın düzenli forma şansı bulup, kendini geliştireceği bir takıma kiralanması.

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