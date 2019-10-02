Alman hakimden Türk asıllı futbolcuya hakaret

Bundesliga ekibi FC Köln tarafından kiraya verildiği Holstein Kiel takımında forma giyen Türk asıllı Salih Özcan, geçen yıl 40 km fazla hız yaptığı için radar cezası yedi. Konu yargıya taşındı. 30 Eylül Pazartesi günü görülen ikinci duruşmaya Özcan'ın avukatı Devrim Girgin girdi. Davaya bakan hakim Gerd Willi Krämer, duruşmaya gelmeyen Salih Özcan için 'korkak' anlamına gelen 'pisnelke' kelimesini arka arkaya iki kere kullandı. Olay mahkeme salonunda bulunan Köln Express gazetesinin muhabiri Hendrick Pusch tarafından duyuruldu.

ALMAN GAZETECİDEN TÜRK AVUKATA: 'ŞAHİT OLUR MUSUN?'

Avukat Devrim Girgin, olayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Girgin, şunları söyledi:

"Mahkeme salonunda bir sonraki davayı takip etmek için gelmiş olan Köln Express gazetesinin muhabiri Hendrick Pusch beni aradı. Dünden beri hakimin tavrından dolayı rahatsız olduğunu söyledi. 'Önceki günkü duruşmada hakimin Salih Özcan'a yaptığı hakareti gazetemde haber yapacağım, şahit olur musun?' diye sordu. Ben de 'Tabii ki olurum' dedim."

Girgin, "Hakim, verilen önceki cezayı onayınca ben de 'Bir üst mahkemeye götüreceğim' dedim. Davanın sonunda hakim Hendrick Gerd Willi Krämer, müvekkilim Salih Özcan'a duruşmaya gelmediğinden dolayı 'korkak' anlamına da, başka aşağılayıcı anlamlara da gelen 'pisnelke' kelimesini iki kez kullandı. Gazetede yazılanlar doğru" diye konuştu.

Devrim Girgin müvekkili Salih Özcan'ın kendisine hakaret eden hakimden şikayetçi olmayı düşünmediğini söylediğini bildirdi.

ÖRNEK FUTBOLCU SEÇİLDİ

Hendrick Pusch imzalı olarak Köln Express'te çıkan haberde, Salih Özcan'ın milli takımda 'yılın en başarılı ve örnek futbolcusu' seçildiği belirtildi. Haberde; 15 yaşında tramvay altında ezilen bir Alman çocuğa yardım eden Özcan'ın hem kendi takımında hem Köln çevresinde örnek gösterildiği kaydedildi. Ayrıca, haberde, hakimin yaptığının bir suç olduğu, bunun da en az 1 yıl hapis cezası gerektirdiği yazıldı. Hakaret haberini Bild gazetesi de yorumsuz verdi.