Almanlar duyurdu: Konoplyanka yola çıktı, geliyor

Beşiktaş Konoplyanka için çalışmalarını sürdürürken Almanlar'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alman medyasından WAZ'ın haberi taraftarda büyük heyecan uyandırdı.

SCHALKE İLE DE ANLAŞILDI

WAZ'IN haberinde Beşiktaş'ın Konoplyanka ile her konuda anlaştığı vurgulanırken, "Türk kulübü Schalke'yle de el sıkıştı. Bu transfer mutlu sonla bitti" dendi.

TARAFTARLAR ÇOK İSTİYORDU

Haberde ayrıntılar verilirken, "Konoplyanka imza atmak için yola çıktı" ifadesi kullanıldı. WAZ, Beşiktaşlı taraftarların Ukraynalı oyuncuyu çok istediğinin de altını çizdi.

YÖNETİM AÇIKLAMA YAPMADI

Alman medyası, Konoplyanka transferini bitirmesine rağmen yönetim bir açıklama yapmadı. Bu transfer için Siyah-Beyazlılar'da bayram sonrasında sıcak saatler yaşanabilir.