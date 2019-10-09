Almanya-Arjantin hazırlık maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Almanya-Arjantin hazırlık maçı bu akşam oynanacak. EURO 202O elemeleri C grubunda lider konumda bulunan Almanya bu akşam takımdaki son durumu görmek adına Arjantin ile karşı karşıya gelecek. 13 Ekim Pazar akşamı Estonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Almanya ilk maçında rakibini gpol yağmuruna tutmuştu. Bu haftayı pas geçecek olan Almanya'nın grupraki diğer rakipleri yarın akşam karşı karşıya gelecek.

Peki Almanya-Arjantin maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya ve Arjantin daha önce Dünya Kupası maçları ve hazırlık maçları olmak üzere birçok kez karşı karşıya geldi. Almanya, Arjantin karşısında çıktığı son iki hazırlık maçında mağlup olan taraf olurken Dünya Kupasında 2014 yılında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde Almanya uzatma dakikalarında bulduğu golle Arjantin'i 1-0 devirmesini bilmişti.

2010 yılında Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde Almanya 4-0'lık skorla kazanırken yarı finale çıkma başarısı göstermişti.

ALMANYA-ARJANTİN MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Almanya-Arjantin maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayıncı kuruluşu ise bulunmuyor.