Almanya Grand Prix'sin de sıralama değişti

Uluslararası Otomobil Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, start sırasında otomobillerinin debriyaj torkunun standart düzeyde olmadığı gerekçesiyle Alfa Romeo-Ferrari sürücüleri Raikkonen ve Giovinazzi'ye otuzar saniye ceza verildi.

Böylece Almanya Grand Prix'sini 7. bitiren Raikkonen 12, 8. tamamlayan Giovinazzi de 13. sıraya geriledi. Romain Grosjean 7, Kevin Magnussen 8, Lewis Hamilton 9, Robert Kubica ise 10'unculuğa yükseldi.

Şampiyona lideri Hamilton'ın toplam puanı 225'e çıktı. Williams-Mercedes'e sezonun ilk puanını kazandıran Kubica, sakatlıkları nedeniyle ara verdiği F1'de 2010'dan bu yana ilk puanını aldı.

Değişiklik ardından oluşan ilk 10 ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İlk 10

1. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda)

4. Lance Stroll (Racing Point-Mercedes)

5. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

6. Alexander Albon (Toro Rosso-Honda)

7. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

8. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

9. Lewis Hamilton (Mercedes)

10. Robert Kubica (Williams-Mercedes)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 225 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 184

3. Max Verstappen (Hollanda): 162

4. Sebastian Vettel (Almanya): 141

5. Charles Leclerc (Monaco): 120

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 409 puan

2. Ferrari: 261

3. Red Bull: 217

4. McLaren: 70

5. Toro Rosso-Honda: 42