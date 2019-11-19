Almanya-Kuzey İrlanda maçı canlı bahis heyecanıyla Misli.com'da

Almanya son maçını daha önce deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Kuzey İrlanda ile oynayacak. Hollanda ile birlikte Euro 2020’ye katılmayı garantilediler. Bu maçı kazanmaları halinde de grubu 1. tamamlamış olacaklar. Bu sebeple Almanların maçı ciddiye alıp, yine ideal 11’leriyle sahada olmaları bekleniyor. Son 3 maçta kalesini gole kapatıp 9 gol bulan ve son kez Cumartesi günü Belarus’u 4-0 mağlup eden Low’ün takımında Marco Reus ve Kai Havertz’in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

Kuzey İrlanda 4’te 4 yaparak başladığı turnuvada daha sonra hiç galibiyet alamadı. Cumartesi ayaklarına kadar gelen fırsatı da Hollanda’ya karşı penaltıdan yararlanmayarak, son maça taşıyamayan yeşil beyazlıların gruptan çıkma şansı kalmamış oldu. Hollanda karşısında sakatlanan sol bek Jamal Lewis kadrodan çıkarılan isim.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER NELER?

Almanya bu turnuvada oynadığı 7 maçta 6 galibiyet aldı.

Almanya bu 7 maçın 5’inde kalesini gole kapadı.

Almanya’nın 7 maçının 5’inde 2,5 gol barajı aşıldı.

Almanya K. İrlanda’ya karşı oynadığı son 5 maçı kazandı.

İrlanda grupta son 3 maçında galibiyet alamadı.

İrlanda Almanya’ya karşı son 4 maçın 3’ünde gol atamadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ BU MAÇA NE OYNUYOR?

Misli.com üyelerinin %45’i bu maçta Almanya galibiyetini kuponuna alırken, bu seçimin ardından %16’lık oranla 2,5 Gol Üstü’nü tercihleyenler de ikinci sıradalar.

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN NE DİYOR?

Almanya grup liderliğini ele geçirdi ve Hollanda’nın 2 puan önüne geçti. Kuzey İrlanda’nın ise Hollanda beraberliğine rağmen artık hiçbir amacı kalmadı. Onlar için formalite maçı olacak. Almanlar genellikle kontrollü oynadıklarından önceliği gol yememek olarak belirliyor. Haliyle de beklentilerin aksine maçlar daha düşük tempoda geçiyor. Bu maçta da ikili bahislerden hem Almanya galibiyetini hem de 4.5 altını önereceğim.