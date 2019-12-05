Almanya'da Max Kruse'ye övgü dolu sözler

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse için flaş açıklamalar geldi. Şu ana kadar henüz golle tanışamayan Kruse’ye Werder Bremen’in onursal başkanı Klaus Dieter Fischer’den destek geldi.

Alman basınına bir röportaj veren Fischer, Kruse’nin özel bir oyuncu olduğunu belirtip, “Werder Bremen’de Kruse’yi özlüyorum, yokluğunu arıyoruz. Hem gol atan hem de golü hazırlayan bir oyuncu. Ayrıca sıkıntılı zamanlarda soyunma odasında konuşmaktan çekinmeyen bir oyuncuydu. İhtiyaç duyulan bir futbolcu. Sadece futbolcu olarak değil, iyi bir insan olduğu için de arıyoruz” dedi.

Kruse’nin Fenerbahçe’ye gitmesine şaşırdığını ifade eden 77 yaşındaki futbol adamı, “Ben açıkçası Türkiye tercihine şaşırdım. Ben, Kruse’nin Almanya’da kalırsa Borussia Dortmund ya da Bayern Münih’e gitmesini beklerdim. Veya da Premier Lig’de iyi bir kulübe gidebilirdi. Aslında Kruse, İngiltere’ye gitmek istiyordu” ifadelerini kullandı.