Almanya'daki Cumhuriyet Resepsiyonu'na Christoph Daum da katıldı

Köln Başkonsolosluğu himayesinde bir otelde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına, daha önce Türkiye'de de takım çalıştıran ünlü Alman teknik direktör Christoph Daum da katıldı. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Aile ve Uyum Müsteşarı Serap Güler ve Alman Hristiyan Demokratlar Partisi'nden Karsten Möhring de resepsiyona katılım gösterdi. Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, eşi Şeyda Erciyes ile konukları kapıda karşıladı. Sanat ve spor camiası ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı Cumhuriyet Resepsiyonu'nda, Barış Pınarı Harekatı sebebiyle içki servisi yapılmadı. Köln kentini, Almanya'daki Türk toplumunun kalbi olarak tanımlayan Başkonsolos Erciyes, "Bu yıl Birinci Dünya Savaşı sonrasında işgal edilmiş topraklarımızın düşman işgalinden kurtarılması mücadelesinin başlangıcını ve yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk adımını teşkil eden 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılını da idrak ediyoruz. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık meşalesi sonucunda 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmiştir ve o tarihte yakılan bağımsızlık meşalesinin ışığında yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI HUKUKTAN DOĞAN HAKKIMIZI KULLANIYORUZ"

Barış Ceyhun Erciyes, Suriye'deki operasyonlara da değindiği konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı ülkemiz uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanarak Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonlarıyla gerekli karşılığı vermiştir."

"YABANCI VE İSLAM DÜŞMANLIĞI ENDİŞE VERİCİ"

Erciyes, son yıllarda Avrupa'da giderek güçlenen ırkçı, yabancı ve İslam düşmanı saldırıların endişe verici boyutlara ulaştığına vurgu yaptı. Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, "Türkiye ile Almanya ilişkilerinin daha da güçlenerek sürdürülmesini temenni ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.