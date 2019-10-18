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18.10.2019 - 15:50 |

Almanya'dan 'asker selamı' kararı

Almanya Futbol Federasyonu’ndan ülkede görev yapan hakemlere, sahada asker selamı yapılması durumunda kart çıkarmama, durumu maç raporuna işleme talimatı verildi.

Almanya'dan 'asker selamı' kararı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Almanya’da top koşturan Türk futbolcuların, gol sevinçleri sırasında asker selamı yapmaları durumunda cezai yaptırıma uğrayıp uğramayacakları belli oldu. Türkiye A Milli Takımı futbolcularının, Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarında atılan gollerde bu selamı yapmasının ardından konu Avrupa'nın gündemine gelmiş, UEFA inceleme başlatmıştı. 

Frankfurt’ta toplantı yaptılar 

Almanya Futbol Federasyonu’nun, konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Frankfurt’ta yöneticiler ile hakemlerin bir araya geldikleri ve ülkede oynanacak maçlarda bu yönde bir hareketle karşılaşmaları durumunda nasıl bir tutum alacaklarını masaya yatırdıkları bildirildi.

Ceza değerlendirmesi sonradan

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) federasyon yetkililerinden aldığını belirttiği bilgiler ve Bild gazetesinde de yer verilen gelişmelere göre federasyondan hakemlere, sahada asker selamı yapılması durumunda bunu yapan futbolculara sarı ya da kırmızı kart çıkarmamaları talimatı gitti. Oyuncunun sahada cezalandırılmamasını isteyen otoritelerin, buna karşın hakemlerden gerçekleşen olayı maç raporlarına yazmalarını istedikleri, bu rapora göre futbolcuya ceza verilip verilmeyeceğinin sonradan değerlendirilmesine karar verildi.

Almanyadan asker selamı kararı

 

Tottenham-Bayern maçının özeti 

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