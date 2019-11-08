Almanya'nÄ±n kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±! 3 TÃ¼rk asÄ±llÄ± oyuncu...

Almanya Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n, 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri'nde Belarus ve Kuzey Ä°rlanda ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n aday kadrosu belli oldu.

Almanya Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri C Grubu'nda 16 KasÄ±m'da Belarus ile 19 KasÄ±m'da da Kuzey Ä°rlanda ile sahasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸacak Alman Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n 24 kiÅŸilik aday kadrosu teknik direktÃ¶r Joachim LÃ¶w tarafÄ±ndan belirlendi.

LÃ¶w, kadroda 3 TÃ¼rk asÄ±llÄ± futbolcuya da yer verdi. Deneyimli teknik adam, Schalke 04'e forma giyen Suat Serdar, Juventus'ta oynayan Emre Can ile Manchester City'de top koÅŸturan Ä°lkay GÃ¼ndoÄŸan'Ä± kadroya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Almanya A Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n aday kadrosunda ÅŸu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern MÃ¼nih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Bernd Leno (Arsenal)

Savunma: Emre Can (Juventus), Matthias Ginter (Borussia MÃ¶nchengladbach), Jonas Hector (KÃ¶ln), Lukas Klostermann (Leipzig), Robin Koch (Freiburg), Nico Schulz (Borusssia Dortmund), Niklas Stark (Hertha Berlin), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Nadiem Amiri, Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich (Bayern MÃ¼nih), Ä°lkay GÃ¼ndoÄŸan (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Hoffenheim), Suat Serdar (Schalke 04)

Forvet: Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (Leipzig), Luca Waldschmidt (Freiburg)

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