Alper Potuk: "Forvet, sağ, sol fark etmez"

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de ilk 11'de sahaya çıkan Alper Potuk açıklamalarda bulundu.

"Forvet, sağ, sol fark etmez"

"Uzun süre sonra sahaya çıktım, yaklaşık bir sene olmuştur, belki bir seneyi de geçmiştir. Takımın nerede ihtiyacı varsa, orada oynarım, Forvet, sağ, sol fark etmez. Takım olarak mücadele ettik. Ligin zor takımlarından Malatyaspor'a karşı iyi oynadık."

"Kaybettiğimiz maçlardan 1'er puan alsaydık belki zirvedeydik"

"3-4 net pozisyonumuz var. Ne olursa olsun üzüntülüyüz. Kaybettiğimiz maçlardan 1'er puan alsaydık belki zirvedeydik. Belki değil zirvedeydik. Oynamayan oyuncular olarak çalışmaya devam edeceğiz ve hocamızdan forma bekleyeceğiz."