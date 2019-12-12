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12.12.2019 - 09:49 | | Fanatik

Alper Potuk için Ozan Tufan formülü

Bu sezon da göze girmeyi başaramayan Alper Potuk'un sezonun ikinci yarısında kiralanması gündemde.

Alper Potuk için Ozan Tufan formülü

Alper Potuk, Fenerbahçe’de bir türlü bekleneni veremedi. Bu sezon da göze girmeyi başaramayan 28 yaşındaki futbolcunun, sezonun ikinci yarısında kiralanması gündemde.

Geçtiğimiz sezon Ozan Tufan, Alanya’ya kiralanmış ve eski günlerine dönmüştü. Alper için de gelecek teklifler değerlendirilecek. Alper Potuk’un eski günlerine dönmesi için son bir şans daha verilecek.

Alper Potuk için Ozan Tufan formülü

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