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26.12.2019 - 09:00 | | Sabah

Alper Potuk'tan Kayserispor'a ret

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki sol kanadı Alper Potuk takımdan ayrılmak istemiyor. Alper son olarak Kayserispor'dan gelen teklifi de geri çevirdi.

Alper Potuk'tan Kayserispor'a ret

Alanyaspor ve Konyaspor'un ardından son olarak Kayserispor'un Alper'e talip olduğu ancak tecrübeli oyuncunun bu teklifi de reddettiği ortaya çıktı.

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Alper'in sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulacağına inandığı ve bu nedenle sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile yoluna devam etmek istediği öğrenildi. Yönetim, Alper'in kiralık gidip, Ozan gibi daha güçlü dönmesini istiyor.

Alper Potuktan Kayserispora ret

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