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HaberlerFenerbahçe Haberleri Altay Bayındır: "Volkan Demirel bana çok yardım ediyor"
25.01.2020 - 23:11 |

Altay Bayındır: "Volkan Demirel bana çok yardım ediyor"

Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır: "Volkan Demirel bana çok yardım ediyor"

Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de genç isim Ferdi Kadıoğlu konuştu.

"Beni en çok heyecanlandıran ilk gol oldu"

"Depremde zarar gören insanlar için çok üzgünüm. Umarım yaralarını kısa sürede sararlar. Futbola geçecek olursak, bu kulüpte olmak harika. Taraftarların bana muhteşem desteği var, onlara teşekkür ederim."Beni en çok heyecanlandıran ilk gol oldu. Sonrasında galibiyeti yakaladık. Bu şekilde devam etmeliyiz."

"Volkan Demirel bana çok yardım ediyor"
Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır ise şu ifadeleri kullandı:  "Elazığ'da çok zorda insanlar var. Rahmetli olanlar var. Onlara rahmet diliyorum, zarar gören vatandaşlarımıza da Allah yardım etsin. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldık. İnşallah kazanarak devam edeceğiz. Volkan Demirel bu kulübün efsanelerinden, bana çok yardım ediyor. Ona da teşekkür ederim."

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