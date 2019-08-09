Altay, Leandrinho'yu transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Ümraniyespor'da oynayan Leandrinho ile anlaşmaya varıldı. Asbaşkan Barış Ekmekçioğlu ile bir araya gelen 33 yaşındaki oyuncu, kendisini 1 yıllığına siyah-beyazlı renklerine bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kariyerine ülkesinin Portuguesa takımında başlayan deneyimli forvet, Belçika'da Zulte Waregem, Portekiz'de Paços De Ferreira, Kosta Rika'da Alajuelense, Meksika'da Atletico San Luis'de oynadıktan sonda 2015-2016 sezonunda Türkiye'ye geldi.

İlk olarak Denizlispor'a imza atan Brezilyalı, daha sonra Sivasspor'da mücadele etti. Geçen sezon Ümraniyespor formasını terleten Leandrinho, ligde çıktığı 29 maçta 7 gol attı.