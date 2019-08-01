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HaberlerFenerbahçeAltay: Şimdi gidip yediğim golleri izleyeceğim
01.08.2019 - 10:16

Altay: Şimdi gidip yediğim golleri izleyeceğim

Real Madrid karşısında 21 şutun 9'unda başarı sağlayan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın 90 dakikanın ardından yaptığı açıklama çok konuşuldu. Genç eldiven, "Kurtarışlarıma değil, yediğim gollere odaklıyım. O pozisyonları nasıl kurtarabilirdim, onlara bakacağım. Şimdi gidip onları izleyeceğim. Burada ilk hedefimiz 'Nasıl daha iyi olabilirim?' düşüncesi olmalı" dedi.

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Real Madrid maçında başarılı kurtarışlarıyla göz doldurdu.

Genç eldiven karşılaşmanın ardından profesyonellik örneği sergileyen bir açıklamayla sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kurdu.

İşte Altay'ın açıklamaları: "Türkiye'den Fenerbahçe camiası burada yer almak prestij açısından oldukça önemliydi. Eksiklerimizi, hatalarımızı gördük. Hazırlık maçları oynadık. Yenmek olabilir, yenilmek olabilir. Fazla takılı kalmamalıyız. Neleri eksik yaptık, neleri daha iyi yapabiliriz.

"Eksiklerimizi kapatıp F.Bahçe camiasına yakışan oyuncular olacağız inşallah"

Bunları buradan çıkarıp ligimize en iyi hazırlanmalıyız. Kurtarışlarıma değil, yediğim gollere odaklıyım. O pozisyonları nasıl kurtarabilirdim, onlara bakacağım. Şimdi gidip onları izleyeceğim. Burada ilk hedefimiz 'Nasıl daha iyi olabilirim?' düşüncesi olmalı. Eksiklerimizi kapatıp F.Bahçe camiasına yakışan oyuncular olacağız inşallah."

Altay: Şimdi gidip yediğim golleri izleyeceğim

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