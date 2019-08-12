Altay Teknik Direktörü Karafırtınalar: Her maçta standartımız olacak

Ligin ilk maçında 18 Ağustos Pazar günü Ümraniyespor'la evlerinde karşılaşacaklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'la oynadığımız son hazırlık maçını 3-1 kazandık. Burada skordan çok oynadığımız pozitif futbol beni sevindirdi. Belli bir standarta sahip olacağız. İç ve dış sahada her zaman kazanmaya odaklı, iyi oyun sergileyen bir takım görüntüsü vereceğiz" diye konuştu.

Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Sait Karafırtınalar, "Yeni transferimiz Leandrinho'nun son durumuna bu hafta bakacağız. Paxiao'nun ise sakatlığı vardı. Tam olarak hazır hale gelemedi. Golcümüzün iyileşmesiyle saha içindeki sistemimiz iyi seviyeye gelecek. İlk karşılaşmalar zorlu geçer ancak biz evimizde kazanıp sezona 3 puanla başlamak amacındayız. Güçlü ve kaliteli bir kadro kurduk. Her futbolcum uzun maraton için hazır olacak. Büyük Altay camiasına hak ettiği başarıları getireceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.