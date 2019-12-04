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04.12.2019 - 17:41 | | İZMİR (AA)

Altay-Trabzonspor: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Trabzonspor İzmir'de Altay'ı 2-1 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Bordo-mavili takımın gollerini 45+2'de Sturridge ve 66'da Sörloth kaydetti. Konuk takımın sayısı 55'te penaltıdan Leandrinho'dan geldi.

Altay-Trabzonspor: 1-2

Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 1. Lig takımlarından Altay'la deplasmanda karşılaşan Trabzonspor rakibini 2-1 mağlup etti.

İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili takım Premier Lig patentli golcüsü Sturridge'in 45+2'de kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 55'te Leandrinho penaltıdan skora denge getirdi: 1-1.

Gol makinesi Sörloth

8 gol, 4 asistlik performansıyla Süper Lig'i sallayan Sörloth, 66'da bu kez kupada sahne alarak Trabzonspor'a galibiyeti getirdi: 1-2.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 45 2. dakikasında Trabzonspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Avdijaj'ın sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sturridge'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

İlk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın 55. dakikasında Ivanildo Fernandes'le girdiği mücadelede Hüsamettin Yener'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Serkan Tokat, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Leandrinho, topu filelere gönderdi: 1-1

64. dakikada Ekuban'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutunda top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

66. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada ceza sahasındaki Sörloth'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2

Karşılaşmanın rövanşı, 19 Aralık Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Serkan Tokat, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Gençer Cansev (Dk. 63 İbrahim Öztürk), Cenk Özkacar, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu, Adamu, Putsila, Mesut Can Tunalı, Tatos (Dk. 46 Paixao), Leandrinho

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Yusuf Sarı (Dk. 81 Obi Mikel), Sosa, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Ekuban (Dk. 70 Nwakaeme), Sturridge (Dk. 62 Sörloth)

Goller: Dk. 45 2 Sturridge, Dk. 66 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 55 Leandrinho (Penaltıdan) (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 26 Erhan Kartal, Dk. 45 Cenk Özkacar, Dk. 73 Adamu (Altay)

 

 

Altay-Trabzonspor: 1-2

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