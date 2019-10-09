Altay, Yanal'ı yanıltmadı! Haklı çıktı...

Fenerbahçe Yönetimi başlangıçta bu transfere mesafeliydi.

Hatta futbolcuya ilk görüşmede teklif edilen yıllık 2 milyon lira da bunun göstergesiydi. Ancak Yanal’ın bu ısrarı üzerine yönetim 1.5 milyon euro gibi yüksek denecek bir bonservisi ödemeyi kabul etti. Audi Cup ile yeteneklerini gösteren genç kaleci hâlâ gelişim sürecinde. Alanyaspor maçındaki hatasına rağmen derbi ve ardından Antalya maçlarındaki net kurtarışlarla herkese kalitesini gösterdi ve hocasını yanıltmadı.