Altay yedeklerle gitti

Siyah-beyazlıların ligde son olarak evinde oynadığı Keçiörengücü maçında sahaya ilk 11'de çıkan kaleci Emre, Erhan, Gençer, Abdülkerim, Özgür, Tavares, Tatos, Putsila, Kappel ve Paixao kupa kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, ideal ilk 11'den sadece ön libero Deniz'i Mardin'e götürdü.

İzmir temsilcisinin 17 kişilik kafilesinde kaleci Aydın ve Cihan'ın yanı sıra İbrahim Öztürk, Murat, Kadir, Cenk, Deniz, Yılmaz, Mesut Can, Eren, Kutay, Alhassan, Yasin, Oğuz Han, Hüsamettin, Leandrinho ve Hakan yer aldı. Teknik patron Karafırtınalar, "Türkiye Kupası'nın Altay için anlamı büyük. Çünkü 7 kez de final oynadığımız kupayı 2 kez kazanmış bir kulübüz" dedi. Mardin Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

İLK KEZ GOL ATAMADI

Altay, evinde 0-0 sona eren Keçiörengücü maçıyla birlikte 5'inci hafta sonunda ilk kez bir karşılaşmada gol atma başarısı gösterememiş oldu. Siyah-beyazlılar, 1'inci haftada iç sahada Ümraniyespor'a 3-1 mağlup olurken, 2'nci haftada İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldı. İzmir temsilcisi 3'üncü haftada Balıkesirspor'u 1-0, 4'üncü haftada ise Boluspor'u (D) 2-0 yendi.