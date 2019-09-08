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Haberler 1.LigAltay'a Leandrinho müjdesi
08.09.2019 - 12:18| Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)

Altay'a Leandrinho müjdesi

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Balıkesirspor'u 1-0 yenerek milli araya moralli giren Altay'da, yeni transferlerden Leandrinho'nun iyileşmesi teknik ekibi sevindirdi.

Altay'a Leandrinho müjdesi

Arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edilip Balıkesirspor müsabakasında tribünde oturan Brezilyalı kanat oyuncusunun takımla çalışmalara başladığı ifade edildi.

Oldukça hırslı bir görüntü ortaya koyan Leandrinho'nun cumartesi günü deplasmanda oynanacak Boluspor maçına kadar hazır olacağı vurgulandı. Teknik direktör Sait Karafırtınılar, takımda orta saha Oğuzhan dışında eksik oyuncu bulunmadığını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Milli arayı çok iyi değerlendiriyoruz. Boluspor'u da yenerek seri yapacağız" diye konuştu.

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