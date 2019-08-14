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14.08.2019 - 15:25| İZMİR, (DHA)-

Altay'da altyapı İbrahim Akın'a emanet

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da futbolu bıraktığını açıklayan İbrahim Akın'ın yeni görevi belli oldu.

Altay'da altyapı İbrahim Akın'a emanet

Sportif direktör Özden Töraydın'la bir araya gelen İbrahim Akın, bugünden itibaren kulübün altyapı sorumlusu olarak görev alıp tecrübelerini genç oyunculara aktaracak.

Kariyerinde yeni bir sayfa açan İbrahim Akın, "Altyapısından yetiştiğim Altay'da merhum Ali Rıza Şenol ve Zinnur Sarı gibi hocalarımızdan aldığımız bayrağı şerefle taşımak için çalışacağım" dedi.

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